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    EN VIVO

    En vivo: Audax Italiano enfrenta a Vasco da Gama en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana

    El equipo de colonia recibe al conjunto brasileño con la posibilidad de quedarse en la primera plaza de su apartado y luchar por el paso a octavos de final. Sigue aquí los detalles del partido.

    Audax recibe a Vasco por la Copa Sudamericana. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Audax Italiano 1-0 Vasco da Gama

    Audax tuvo el segundo

    15′. Zenteno ingresa y le pega. Fuzato ataja a quemarropa.

    Tiro de Audax

    14′. Collao le pega desde fuera. Ese balón se fue besando el palo.

    El autogol

    Se defiende Audax

    8′. Tres veces Vasco le pegó al arco y las tres veces fue rechazada por la defensa local.

    El gol de Audax

    5′. Otra vez presiona Audax. Otra vez Saldivia intenta habilitar a su portero. Lo sorprende y se provoca el autogol.

    Goooooooooooooooool de Audax

    Casi autogol

    1′. Saldivia quiere habilitar a su arquero, éste se sorprende y alcanza a sacarla al córner.

    Comienza en Uruguay

    Palestino ya enfrenta a Montevideo City Torque.

    Comienza el partido

    Audax Italiano y Vasco da Gama ya se enfrentan por la Copa Sudamericana.

    El 11 de Audax Italiano

    La formación de Vasco

    El camarín de Audax

    Vasco se prepara

    Palestino también juega

    Los árabes enfrentarán a Montevideo City en Uruguay y deben ganar para seguir vivos en la Sudamericana.

    Si gana Audax...

    Quedará primero en su grupo con 7 puntos, a la espera de lo que haga Olimpia (también tiene 4, igual que Vasco) contra Barracas.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaAudax ItalianoAudaxVasco da GamaAudax Italiano vs Vasco da GamaFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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