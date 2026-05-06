En vivo: Audax Italiano enfrenta a Vasco da Gama en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana

¡¡INSÓLITO GOL EN CONTRA DE VASCO DA GAMA!!



El uruguayo Alan Saldivia se la pasó a Daniel Fuzato, pero la pelota terminó dentro del arco para el 1-0 a favor de Audax Italiano.



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