En vivo: Audax Italiano enfrenta a Vasco da Gama en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana
El equipo de colonia recibe al conjunto brasileño con la posibilidad de quedarse en la primera plaza de su apartado y luchar por el paso a octavos de final. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Audax Italiano 1-0 Vasco da Gama
Audax tuvo el segundo
15′. Zenteno ingresa y le pega. Fuzato ataja a quemarropa.
Tiro de Audax
14′. Collao le pega desde fuera. Ese balón se fue besando el palo.
El autogol
Se defiende Audax
8′. Tres veces Vasco le pegó al arco y las tres veces fue rechazada por la defensa local.
El gol de Audax
5′. Otra vez presiona Audax. Otra vez Saldivia intenta habilitar a su portero. Lo sorprende y se provoca el autogol.
Goooooooooooooooool de Audax
Casi autogol
1′. Saldivia quiere habilitar a su arquero, éste se sorprende y alcanza a sacarla al córner.
Comienza en Uruguay
Palestino ya enfrenta a Montevideo City Torque.
Comienza el partido
Audax Italiano y Vasco da Gama ya se enfrentan por la Copa Sudamericana.
El 11 de Audax Italiano
La formación de Vasco
El camarín de Audax
Vasco se prepara
Palestino también juega
Los árabes enfrentarán a Montevideo City en Uruguay y deben ganar para seguir vivos en la Sudamericana.
Si gana Audax...
Quedará primero en su grupo con 7 puntos, a la espera de lo que haga Olimpia (también tiene 4, igual que Vasco) contra Barracas.
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