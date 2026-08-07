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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    El partido da inicio a la Fecha 18 de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este viernes comienza la acción por la Fecha 18 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Cobresal.

    Los Cruzados van busca de los puntos que les permitan avanzar desde el tercer lugar de la tabla de posiciones y llegan tras caer por 0-3 ante Deportes Concepción.

    Cobresal, por su parte, tuvo un triunfo por 4-0 ante Unión La Calera en la anterior jornada.

    Cuándo juega la UC vs. Cobresal

    El partido de la Universidad Católica contra Cobresal es este viernes 7 de agosto a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.

    Dónde ver a la UC vs. Cobresal

    El partido de la Universidad Católica contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUCCatólicaCobresalUC - CobresalUC vs CobresalCatólica vs CobresalU Católica vs CobresalDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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