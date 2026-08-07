A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes comienza la acción por la Fecha 18 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Cobresal.

Los Cruzados van busca de los puntos que les permitan avanzar desde el tercer lugar de la tabla de posiciones y llegan tras caer por 0-3 ante Deportes Concepción.

Cobresal, por su parte, tuvo un triunfo por 4-0 ante Unión La Calera en la anterior jornada.

Cuándo juega la UC vs. Cobresal

El partido de la Universidad Católica contra Cobresal es este viernes 7 de agosto a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.

Dónde ver a la UC vs. Cobresal

El partido de la Universidad Católica contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.