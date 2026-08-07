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    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    "Es una decisión del Congreso y no una cuestión unilateral del Ejecutivo”, sostuvieron desde el tribunal ante la intención de Trump de construir un enorme "salón de baile".

    Por 
    Europa Press
    Imagen @StateDept en X

    El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que el presidente Donald Trump deberá pedir la autorización del Congreso para construir el enorme “salón de baile” que quiere levantar donde antes se encontraba el ala este de la Casa Blanca.

    Los magistrados de la corte, en una sentencia promulgada con dos votos a favor por uno en contra, estiman que la construcción del salón de baile “es una decisión del Congreso y no una cuestión unilateral del Ejecutivo”.

    Los demandantes que exigían la suspensión de las obras, representados en el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, han demostrado “de manera convincente” que en ningún momento el Congreso ha cedido su autoridad para que el Ejecutivo “rediseñe o reconstruya la Casa Blanca, que es la Casa del Pueblo, para satisfacer los deseos de algún presidente en particular”, en referencia a Trump.

    Trump concibe el “salón de baile” como el símbolo de su paso por la Casa Blanca; una obra cuyo presupuesto estimado ha ido subiendo con el paso de los meses. Una estimación de un contratista publicada en junio por el ‘Washington Post’ hablaba de un presupuesto provisional de 600 millones de dólares.

    El presidente de Estados Unidos asegura que la monumental obra no costará un céntimo a los estadounidenses y será financiada por amigos del mandatario, como Jeff Bezos, CEO de Amazon, pero el documento del diario norteamericano apuntaba que la mitad del prespuesto podría proceder de impuestos.

    Más sobre:Estados UnidosCasa BlancaDonald Trump

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