Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

A las 10.30 horas de este viernes, se esperaba que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tuviera una primera reunión con el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas, José Ignacio Palma (30). El cientista político asumió el cargo luego de la sorpresiva renuncia de Carmen Soza.

Sobre los hombros de Palma cae el peso de dirigir el centro de estudios ligado a la colectividad, que tiene como misión proponer y difundir ideas y políticas públicas que respondan a los principios y valores republicanos. Es una tarea que en el partido fundado por José Antonio Kast reconocen como fundamental para potenciar la colectividad ancla del gobierno. Por lo mismo, Squella quiso comenzar esta nueva era con el pie derecho.

La llegada de Palma a la cabeza del centro de estudios se da en un momento agitado para los republicanos. En medio de elecciones de directivas regionales, y con la elección de directiva nacional en el horizonte (se realizará durante el verano), la militancia está inquieta.

Durante las últimas semanas, se han evidenciado algunas diferencias internas en torno a Squella. En la colectividad generó sorpresa que su presidente embistiera contra el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, luego de que él dijera, en Radio ADN, que el senador “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”.

Si bien en el partido respaldan el fondo del tema, discreparon con las “formas”.

En ese contexto, la llegada de Palma, quien es descrito como alguien caracterizado por ser confiable, es vista con buenos ojos por la dirigencia republicana. Creen que ayudará a descomprimir el ambiente y a potenciar Ideas Republicanas, que, bajo la dirección de Soza, trabajaba en una ambiciosa propuesta republicana a los problemas de Chile.

En la colectividad proyectan que la llegada del cientista político potenciará una primera línea de republicanos sub 35 que se conoce entre sí desde la universidad: Vicente Bruna (30) como secretario general, Palma en Ideas Republicanas e Ignacio Dülger (33) como director ejecutivo de Acción Republicana, la organización encargada de la formación de liderazgos.

Aunque Bruna y Dülger estudiaron en la Universidad de Los Andes, y Palma en la Universidad Católica, los tres coincidieron en la época universitaria, en que participaron de los movimientos gremiales de sus respectivas casas de estudio.

Esa tríada es potenciada por Benjamín Moreno (33) como jefe de bancada de los diputados republicanos. En el partido mencionan que uno de los grandes activos de Palma es su estrecha relación con varios de los diputados de la colectividad. Fue, por ejemplo, uno de los que hizo campaña por Javiera Rodríguez como consejera superior. Por lo mismo, proyectan que el nuevo director ejecutivo será una pieza clave en las asesorías parlamentarias.

En el partido destacan que esta “nueva camada” de jóvenes tiene la particularidad de que no proviene de otros partidos, sino que tuvo su primera incursión política de la mano de republicanos y se formaron con Kast. Palma, eso sí, tuvo un breve paso por la UDI: entró al egresar de la universidad y renunció en 2021.

Palma es maulino, egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica y cuenta con un máster en teoría política de la London School of Economics (LSE). Es de ADN gremialista -fue candidato a la presidencia de la FEUC por el movimiento- y fue investigador de la fundación Jaime Guzmán. Milita en el P. Republicano desde 2024.

Su ascendencia en el círculo del Presidente Kast se consolidó durante la campaña presidencial. En ese período, trabajó de cerca con el actual subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, en Acción Republicana. Ahí se desempeñó como director de formación, y estuvo encargado de promover la reflexión sobre el pensamiento clásico y cristiano entre jóvenes.

También trabajó de cerca con la actual ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, en Ideas Republicanas.

Desde esos espacios, se integró al equipo que colaboró en la elaboración de contenidos y lineamientos programáticos. Fue uno de los ideólogos del plan “Chile Renace” que Kast promovió en campaña para el aumento de la natalidad. La propuesta aseguraba un bono de $1 millón para la madre y otro para el ahorro del recién nacido.

Finalmente, se consagró como asesor del segundo piso de La Moneda, donde integraba el equipo de contenidos a cargo de Cristián Valenzuela.

En abril de este año, la fundación Jaime Guzmán publicó un video protagonizado por Palma, en que él describe el impacto que tiene el exsenador en él.

“Me marcó en un sentido político. Es una persona que, como él decía, lograba vivir su apostolado en política y hacer llegar en los efectos de ese trabajo a toda la población y con vocación particular por las personas más pobres. Segundo, me marcó en un sentido intelectual. Jaime Guzmán es una persona brillante, con la capacidad de integrar principios y llevarlos a la praxis política, particularmente principios de inspiración cristiana”, dijo.