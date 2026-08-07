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    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    La abogada Catherine Lathrop afirmó que Carlos Larraín perdió $2.000 millones en inversiones en Sartor y argumentó que el ejecutivo no tenía correo de Sartor ni firma y que "hay un acta que está firmada como gerente general de Esmax".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    05/08/2026 FORMALIZACION CASO SARTOR Sergio Yañez Astete Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La séptima jornada de formalización en el marco del caso Sartor inició este viernes con la denfesa de Carlos Larraín Mery, a cargo de Catherine Lathrop.

    En su exposición, la abogada buscó marcar distancias entre las acciones de su defendido y su hermano, Pedro Pablo Larraín, argumentando la pérdida de $2.000 millones en sus inversiones en Sartor.

    “El trabajo de don Pedro Pablo Larraín es el mundo Sartor. El trabajo de don Carlos Larraín y su historia profesional no es, en todo el tiempo que hemos discutido, el mundo Sartor. El origen del mundo laboral de don Pedro Pablo Larraín es el mundo financiero.El origen del mundo laboral de don Carlos es otro“, dijo la abogada.

    En esa línea, indicó que “hay un elefante sentado en la sala que fue noticia por mucho tiempo y que incluso aparecen algunos antecedentes que dan cuenta de algo que a lo mejor es tan obvio que nadie lo ha dicho. Pero el señor (Carlos ) Larraín no tenía correo Sartor, no tenía firma Sartor, no tenía acceso al servidor de Sartor, no tenía claves de Sartor”. Y agregó: “Hay un acta que está firmada como gerente general de Esmax”.

    Según la abogada, el antecedente da cuenta de que su defendido “no solamente estaba trabajando en su compañía, sino que en el periodo más complicado de algunas operaciones, las más relevantes que guardan relación con lo que tiene que ver con operaciones back to back, estaba trabajando en vender desde un controlador a otro y buscando compradores de la empresa”.

    La abogada se refiere así al cargo que tenía Larraín como gerente general de Esmax, la empresa distribuidora de combustibles que opera la marca Petrobras y que fue vendida a Aramco. Antes fue ejecutivo por años de Lan Airlines.

    Lathrop detalló que los $2.000 millones perdidos en inversiones en Sartor, por parte de Carlos Larraín, fueron invertidos en los fondos Táctico, Táctico Internacional, Leasing, Mid-Mall, Renta Comercial y Proyección.

    “Mi representado también suscribió CAI (Contratos de Asociación para Inversiones). Aquí hay una diferencia, eso sí. Estoy hablando de los CAI del inicio. (Larraín) Controla tanto el negocio, que el máximo interés que obtuvo por un CAI fue de un 0,95%, versus lo que hemos escuchado de los querellantes de un 1,5%”, comentó.

    Junto con ello, argumento que “él que está al tanto, dejó $2.000 millones adentro. No lo sacó. No se llevó la plata antes de la corrida. Y eso no podemos minimizarlo”.

    Además, comentó que en sus cartolas bancarias no hay flujos provenientes desde Sartor, que la CMF no sancionó a Carlos Larraín y que del análisis de inteligencia de la UAF no establece que haya existido un monto de dinero o un beneficio respecto de los flujos analizados.

    Las defensas continuarán este lunes con la presentación del abogado de Michael Clark por cuatro horas. El martes finalizará esta etapa con las presentaciones de los defensores del exsocio de Sartor, Rodrigo Bustamante; y Sergio Yáñez, excontrolador de Emprender Capital.

    El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, para Clark, Bustamante y Yáñez.

    Más sobre:Caso SartorCarlos Larraín Mery

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