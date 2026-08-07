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    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Tras las intensas lluvias que dejaron viviendas destruidas y problemas de comunicación en la Región de Coquimbo, el vehículo se convirtió en un punto de apoyo para las familias damnificadas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Las intensas lluvias que afectaron a la Región de Coquimbo el mes pasado dejaron severos daños en distintas localidades de la zona.

    Los aluviones provocados por el sistema frontal arrasaron con viviendas, cortaron caminos y dejaron a cientos de familias enfrentando no solo la pérdida de sus hogares, sino también dificultades para mantenerse comunicadas.

    Uno de esos casos fue el de Doris, quien vivía desde hace cuatro años en el sector de Islón, en la comuna de La Serena.

    Una de las noches del sistema frontal, la quebrada que colindaba con su vivienda se transformó en un río que terminó por dejar inutilizable la casa que había comprado junto a su marido tras su jubilación.

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    El camión de emergencias de Entel y Levantemos Chile

    En medio de ese escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Móvil de Entel y Desafío Levantemos Chile fue desplegado en la Región de Coquimbo para apoyar las labores de coordinación y entregar conectividad a las comunidades afectadas.

    Este es un camión que recorrerá sectores como Islón, Vicuña y Paihuano, funcionando como un punto de apoyo tanto para los equipos de emergencia como para los vecinos.

    El vehículo forma parte del Programa Primera Respuesta de Entel y fue diseñado especialmente para operar en situaciones de catástrofe.

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Entre sus prestaciones cuenta con tarjetas SIM con datos, equipos móviles para los damnificados, placas solares, conexión satelital mediante Starlink, una zona para cargar dispositivos electrónicos, una pantalla inteligente para coordinar operaciones en terreno y una sala de reuniones.

    Además, incorpora cámaras de seguridad, luces de emergencia y un sistema de tracción 4x4 que le permite desplazarse por zonas de difícil acceso.

    La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, explicó que el Programa Primera Respuesta “está activo desde el inicio de la contingencia a nivel nacional. Ahora nos desplegamos en zonas afectadas de la Región de Coquimbo, con el objetivo de apoyar a los vecinos”.

    “Las personas pueden cargar sus teléfonos y otros equipos, y buscamos que sea un punto de referencia, reunión y coordinación entre las diferentes instituciones. Sabemos que la situación es muy complicada, y que todos los aportes son necesarios”, agregó.

    Desde Desafío Levantemos Chile, el director de Emergencias, Askaan Wohlt, destacó el impacto que tiene la conectividad para las familias que enfrentan las consecuencias del temporal.

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    “Es un gran alivio para los vecinos, porque obviamente hay temas de conectividad que han estado bien complicados (...) en el fondo es un acompañamiento integral que permite también a las familias de alguna manera retomar la normalidad de sus vidas después de una catástrofe”, afirmó Wohlt.

    El director también recordó las dificultades que enfrentaron las comunidades durante los días posteriores al aluvión.

    Gran parte de la gente estaba sin luz y estuvo sin luz durante varios días, de hecho, se reponía el servicio y se volvía a caer, la conectividad estaba complicada y sobre todo los caminos, muchos caminos cortados, socavones, hubo varias localidades que estuvieron durante varios días sin poder salir a comprar alimentos, agua”, sostuvo.

    Las otras medidas de Entel

    El despliegue del COE Móvil se suma a otras medidas implementadas por Entel durante la emergencia.

    Estas consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y hogar para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas pudieran mantenerse conectadas durante la emergencia climática.

    También está la habilitación de su servicio Direct to Cell (D2C), una alianza con Starlink que permite enviar mensajes SMS incluso cuando no existe cobertura de redes móviles tradicionales en un amplio tramo del país, desde la Región de Atacama hasta Los Lagos.

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