Detienen a dos sujetos por robo de vehículo e intentar atropellar a Carabineros

Dos sujetos fueron detenidos en horas de la noche tras sustraer un vehículo en la comuna de La Reina e intentar atropellar a personal policial.

Los hechos se registraron en horas de la noche, cuando personal policial de la 43ª Comisaría Peñalolén, se encontraban realizando patrullajes preventivos. En la ocasión, se percataron de un vehículo que iba contra el tránsito.

Al intentar fiscalizarlo, en calle Volcán Antuco con Alborada, en la comuna de Peñalolén, es que estos intentan atropellar al personal policial iniciándose un seguimiento, el cual culminó cuando los sujetos perdieron el control del vehículo y cayeron a un canal de regadío.

Es así como fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo, dos hombres de 34 y 22 años, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales.

Tras los hechos personal policial descubrió que el vehículo en que se movilizaban había sido sustraído momentos antes desde un domicilio en la comuna de la Reina.