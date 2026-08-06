NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

Mientras millones de niños consumen diariamente contenidos en plataformas donde los algoritmos deciden qué ver a continuación, la señal NTV “ha recorrido el camino opuesto”, según informa un comunicado. Según sus mentores en el mismo texto, la estación en vez de producir pensando en la viralización, apostó por construir una programación que parte desde la cultura chilena para responder a una lógica distinta: qué necesitan hoy los niños para acompañarlos en su crecimiento, aprendizaje, conocer su identidad, sentirse representados y también entretenerse.

Cinco años después de su nacimiento- pasando de TV Educa Chile a NTV- la apuesta parece vivir su minuto estelar. La señal infantil cultural de TVN no solo se transformó en el canal infantil y cultural más visto del país (mes de abril y junio 2026), superando incluso a históricos referentes internacionales como Cartoon Network o History Channel, sino que también logró instalarse como una suerte de espacio de confianza para miles de familias chilenas.

Mariana Hidalgo, directora de Programación de NTV, asegura en el texto: “Hacer una televisión segura es más que solo evitar contenidos inapropiados. Significa preguntarnos permanentemente qué necesitan hoy las personas y que realidad están viviendo. Cada programa pasa por un proceso de diseño y curaduría donde participan especialistas, organizaciones y nuestro equipo editorial, porque creemos que la televisión también tiene una responsabilidad formativa y social”.

En sus cinco años de vida ha estrenado más de 700 horas de programación, con cerca del 90% de contenido chileno, privilegiando historias locales, ciencia, cultura, naturaleza, participación ciudadana y bienestar emocional. Además, trabaja junto a universidades, fundaciones, organismos internacionales y especialistas que colaboran en el desarrollo de distintos contenidos antes de llegar a la pantalla.

El primer semestre de 2026, más de 6,4 millones de personas han visto contenidos en la señal. Esa presencia no se limita a la televisión abierta, ya que han abierto diversos canales en YouTube, con contenido propio y espejo de la programación televisiva, que entregan una oferta continua a las infancias y permiten disponer espacios para la cultura más permanente que las horas que permite la tv lineal.

“Nuestro criterio nunca ha sido llenar horas de programación. Cada contenido tiene que aportar algo, ya sea despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico, promover la creatividad o simplemente ofrecer un espacio de bienestar. Buscamos que los niños se vean reflejados en la pantalla, que conozcan su cultura, que hagan preguntas pero que también quieran responderlas y que descubran el mundo desde una mirada respetuosa y diversa. Esa es la esencia de NTV”, agrega en la misma declaración.

Ese sello editorial se refleja en programas como ¿Qué Sucede?, el primer noticiario de la televisión abierta chilena realizado junto a niños, niñas y adolescentes. Allí, los propios jóvenes participan en la elaboración de la pauta, proponen temas, realizan entrevistas y presentan las noticias que consideran relevantes para su generación. En cada edición, un equipo editorial adulto acompaña el proceso, pero son los propios niños quienes deciden qué historias quieren contar y cómo acercarlas a otros niños y niñas.

La misma lógica está presente en Efecto N, el único programa infantil diario y en vivo de la televisión chilena, que acompaña a niños y familias con juegos, música, conversaciones y participación desde distintas regiones del país. Para su conductor, Julio Robert, el éxito del espacio tiene mucho que ver con esa compañía cotidiana. “Una de las misiones que tiene el programa, aparte de entretener y hacer reír, también es acompañar. Estamos ahí mientras las familias toman once, mientras los niños hacen tareas o simplemente terminan el día. Ojalá cuando apaguen la televisión se queden con esa sensación de tranquilidad, como después de haberse reído mucho con los amigos. Ese relajo también es parte de lo que queremos entregar”.

Su compañera de conducción, Margarita “Laruchan” Huenuil, cree que ese sentido de pertenencia explica parte del vínculo que NTV ha construido con las familias. “Creo que lo que hace especial a Efecto N es que es un programa familiar, que pueden disfrutar grandes y chicos. Además tiene ese aire de ‘local’, porque está hecho en Chile y cuenta historias cercanas. No todo el contenido infantil que consumen los niños, sobre en internet, está hecho pensando en ellos desde su propia realidad, y eso hace que conecten con los personajes y con las historias”.

En estos cinco años NTV ha obtenido premios y nominaciones en certámenes como los Premios TAL, ComKids de Brasil, los Emmy Internacionales, Prix Jeunesse y Martín Fierro Latino, además de reconocimientos de UNESCO y Congreso Futuro por su aporte a la educación, la cultura y la democratización del conocimiento.

Cinco años después de su estreno, el principal logro de NTV busca ir más allá del rating. “Somos un canal en el que los padres saben qué están viendo sus hijos y los niños sienten que la pantalla también los conecta con su cultura, su identidad y su mundo”, cierra Mariana Hidalgo.