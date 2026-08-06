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    Culto

    Foo Fighters se presentará en el Parque Estadio Nacional: ve aquí el detalle de las entradas

    La banda se presentará en febrero de 2027 en el recinto de Ñuñoa. Mira aquí el detalle de los boletos en venta que parte la próxima semana.

    Por 
    Equipo de Culto
    Foo Fighters

    Tal como lo adelantó Culto, la banda Foo Fighters regresará a Chile en 2027, tras anunciar un concierto en el país como parte de la gira Take Cover Tour 2027.

    El concierto se realizará el domingo 28 de febrero en el Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile.

    Será la cuarta vez del grupo por el país, pero esta vez habrá un contexto especial; su último paso fue el 18 de marzo de 2022 en el festival Lollapalooza que se hacía en Cerrillos, apenas una semana antes que su emblemático baterista, Taylor Hawkins, falleciera a los 50 años en un hotel en Bogotá. Por tanto, será su primera vez en Chile con su nuevo percusionista, Ilan Rubin.

    El concierto será parte de un recorrido bautizado como Take cover tour, el que en rigor presenta su reciente disco Your favorite toy -aparecido en abril- y que partió el 10 de enero pasado en León, México, para luego desplegar 23 fechas entre Norteamérica y Europa. En 2027, antes del trayecto por la región, pasarán por Australia, Nueva Zelanda e India. En cada noche, despachan alrededor de 27 composiciones, arrancando con temas como All my life, The pretender y Times like these, para sobre el cierre rematar con Best of you y Everlong.

    En las reseñas, la prensa especializada ha subrayado la persistencia del conjunto, como una verdadera institución de las guitarras en los años recientes, además de destacar el tono áspero y visceral que adquieren en vivo los tracks del último título.

    “Dave Grohl ha sido una institución del rock and roll en sí mismo durante décadas, y su banda Foo Fighters ha seguido adelante prácticamente sin controversias, llenando estadios y lanzando álbumes a un ritmo constante”, escribió Variety en torno a un concierto de aforo más reducido que ofrecieron a principios de mayo en Nueva Jersey. Luego siguió: “Su dinámica fue más cruda durante las nuevas canciones de Toy, muchas de las cuales aportaron una contundencia necesaria que no se transmite con la misma eficacia en las versiones de estudio. La punk y agresiva Of all people sonó gutural y furiosa, a juego con la letra de Grohl sobre un narcotraficante que sobrevivió y se rehabilitó mientras muchos de sus clientes nunca lo lograron. Por otro lado, el sonido distorsionado de la canción que da título al álbum suavizó algunos de los aspectos más duros, convirtiendo un tema que podría haber sido ideal para ir al baño en una canción engañosamente sucia”.

    Entradas

    La preventa exclusiva para clientes Entel o para quienes paguen con tarjetas Santander, estará disponible a partir de las 10am del martes 11 de agosto. La venta general, disponible para todo público, comenzará el jueves 13 de agosto a las 10:01am.

    Ambas opciones estarán disponibles en Ticketmaster.cl

    Mira aquí los precios y ubicaciones:

    Más sobre:MúsicaFoo FightersTake cover tourParque Estadio NacionalMúsica Culto

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