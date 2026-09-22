Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

La marca Aiwa apela a la nostalgia de la vieja escuela para posicionarse en el mercado chileno con precios ajustados.

Su modelo Smart TV de 43 pulgadas Full HD con sistema Roku TV es uno de los dispositivos que capta la atención en las tiendas minoristas locales al prometer entretenimiento directo y sin complicaciones.

En La Tercera revisamos el equipo durante los últimos días. Estas son nuestras primeras impresiones.

El factor Roku: un salvavidas

Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

El mayor acierto de este televisor es incorporar Roku TV como cerebro principal. En lugar de insistir con plataformas genéricas, la integración de este software cambia por completo la experiencia de la plataforma de streaming.

La interfaz de Roku es acaso la más intuitiva y completa de la industria , destacando su navegación limpia y su potente búsqueda incluso en servicios de streaming de dudosa procedencia.

Gracias a esto, el televisor Aiwa garantiza un acceso rápido a servicios masivos como Netflix , YouTube y Prime Video , pero también locales como TVN Play , Mega Go y 13 Go . Además, suma compatibilidad con el asistente Alexa para realizar controles básicos mediante la voz.

A nivel de procesador, el equipo opera con especificaciones discretas. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos acompañado por 512 MB de memoria RAM y 512 MB de almacenamiento interno . Este hardware está diseñado estrictamente para abrir aplicaciones de streaming y reproducir contenido.

El usuario obtendrá un rendimiento funcional y directo, siempre que respete las limitaciones de una ficha técnica enfocada en el segmento de entrada .

Pantalla y experiencia

Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

El panel LED de 43 pulgadas ofrece una resolución Full HD de 1920x1080 pixeles junto a una tasa de refresco estándar de 60 Hz.

Para un formato de este tamaño, el Full HD entrega una densidad de pixeles correcta que permite disfrutar de series y partidos de fútbol con claridad.

En el área del sonido, la pantalla monta un sistema estéreo que suma 12W de potencia total . El volumen logra llenar un dormitorio tradicional o una sala de estar pequeña. Pero no más que eso.

¿Vale la pena?

Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

En cuanto a puertos y conexiones, el Aiwa AW-43B2RK trae lo necesario para levantar un discreto centro de entretenimiento casero. Incluye puertos HDMI, entradas USB, puerto de red RJ45, salida óptica de audio y soporte Wi-Fi para conectarse al router doméstico.

Un dato clave a considerar antes de la compra es que los catálogos del retail chileno especifican la ausencia de conectividad Bluetooth en este modelo particular. Esto obligará a utilizar cables si deseas conectar, por ejemplo, audífonos.

El Smart TV Aiwa de 43 pulgadas con Roku TV es una compra acertada para quienes buscan un televisor secundario o desean jubilar una pantalla antigua con poco presupuesto . También está disponible en 32 y 40 pulgadas.

Se puede encontrar en el retail chileno desde los $179.990.