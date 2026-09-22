Team Chile queda más cerca de la centena de preseas en los Juegos Suramericanos después de tres nuevas medallas

El Team Chile sigue sumando preseas en el inicio de la semana final en los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, en el interior de Argentina. En la jornada del lunes, el representativo nacional agregó otras tres medallas a su registro.

La selección de todos los deportes quedó más cerca de la centena de medallas. Los deportistas llegaron a la suma de 95 reconocimientos metálicos, después del balance lograda en la fase que marca el epílogo de la competición que se organiza cada cuatro años.

La actuación más destacada la protagonizó el equipo de Rugby 7 que se llavaron una valiosa plata en la definición del título santafesino. Los Cóndores 7 fueron subcampeones tras una dura pelea ante el local Argentina, partido que acabó con 17-7 a favor de los transandinos.

Además del deporte colectivo, el luchador grecorromano Néstor Almanza se llevó el bronce en la categoría 67 kilos. El deportista se estrenó a primera hora con un puntaje de 10-0 sobre el boliviano Johan Sánchez. En la segunda ronda se impuso 8-0 ante el panameño Royglen Temple.

El especialista nacional perdió en la semifinal ante el colombiano Julián Horta (3-1). Sin embargo, consiguió subirse al podio en la disciplina con un nuevo registro de 8-0 ante el canalero Temple, en la definición del tercer puesto.

Éxito en gimnasia

El conjunto nacional de gimnasia rítmica logró una impecable actuación en los Juegos Suramericanos de la competición al otro lado de Los Andes. Las nacionales se quedaron con el tercer lugar en la exigente prueba de 3 aros y 2 pares de mazas.

El equipo chileno completó un gran trabajo de coordinación y talento para logra un cupo en el podio. Antonia Gallegos, Martina Inostroza, Annalena Ley, Isabel Lozano y Josefina Romero consiguieron alzarse entre las mejores gimnastas de la región.

Con esta nueva cosecha, el Team Chile contabiliza 29 oros, 29 platas y 37 bronces para completar 95 preseas. Sin embargo, el representativo todavía está lejos de las 131 que supo ganar en Asunción, Paraguay, en 2022. En la cita guaraní, los nacionales sumaron 38 primeros lugares, 32 segundos y 61 en el tercer puesto.

En la jornada del martes, el megaevento santafesino verá el inicio del atletismo, una de las actividades más importantes de la competición. Las pruebas se realizarán en la reinaugurada pista del Centro de Alto Rendimiento de Santa Fe.

Para el Team Chile, arrancará la acción con la participación de los créditos nacionales como Martina Weil y Claudio Romero. Asimismo, en este segundo día de la semana se disputarán las finales de hockey césped, donde Chile se medirá ante Argentina en damas y varones.