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    Cuánto presiona el alza de tasas de EEUU a la política monetaria del Banco Central

    En EEUU ya se subió la tasa de interés y el mercado espera al menos dos alzas más, lo que supondría un empuje a la baja sobre el peso chileno en relación al dólar. Eso, dicen los expertos, puede generar un impulso inflacionario adicional.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    23 Mayo 2022 Gente Comercio Ambulante Paseo Ahumada, Santiago Centro. Foto: Andres Perez23 Mayo 2022 Fachada Banco Central Foto: Andres Perez Andres Perez

    La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió subir las tasas de interés por primera vez en más de tres años.

    En una decisión que era ampliamente esperada por los mercados, el banco central estadounidense elevó la tasa en 25 puntos básicos a un rango de entre 3,75%-4% desde el 3,5%-3,75% que había mantenido desde diciembre, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos.

    Aquella fue la primera subida desde julio de 2023, cuando aplicó un incremento de 25 puntos a un rango de 5,25%-5,5%. La decisión de la Fed viene a coronar un proceso de alza del costo de la vida a nivel global producto del alza del petróleo tras el estallido del conflicto entre Irán y EEUU.

    Pero el camino seguido por la Reserva Federal podría tener impactos en Chile. El 8 de septiembre Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, y en su comunicado, señaló que el escenario internacional sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual. Por un lado, menciona que ”siguen presentes los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente, que incluso se han intensificado en lo más reciente”, mientras también resaltan que, si bien se anticipa que la economía local retomará impulso hacia 2027, “no puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto”.

    La incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente es algo que reafirmó Rosanna Costa la semana pasada, cuando en el marco del ChileDay señaló que los desarrollos más recientes “han reducido las perspectivas de una salida negociada, lo que ha vuelto a elevar los precios del petróleo y mantiene la incertidumbre sobre sus consecuencias de mediano plazo, las cuales crecen con la prolongación del conflicto y sus efectos en la provisión de petróleo”.

    La decisión de la Reserva Federal y la incertidumbre respecto del conflicto en Medio Oriente puede poner presión sobre el BC chileno, pues a medida que el diferencial de tasas entre EEUU y nuestro país se estrecha, empuja al alza el precio del dólar.

    La visión de los economistas

    Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, señala que la decisión de la Fed “debería ponerle mucha presión porque acentúa la tendencia devaluacionista del peso, lo que alimenta las presiones inflacionarias. Es probable que la reacción correcta sea subir la TPM, pero no veo al BC muy en esa línea, ni ahora ni antes”.

    Este lunes el dólar bajó $10,75 hasta los $948,5, no obstante la semana pasada el tipo de cambio se empinó $16,25, periodo que estuvo marcado por el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

    Según Fernández, “si aparecen señales de reactivación, tiene que subirla. Puede ser durante el primer trimestre de 2027. Si la inflación empeora, incluso antes”.

    Distinta es la postura de Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, quien señala que “aún menores diferenciales de tasa de interés entre EEUU y Chile deberían mantener la presión sobre el peso chileno, ya reflejado en el posicionamiento de no residentes en contra de nuestra moneda cerca de niveles récord. A ello se le suman los persistentes datos débiles en la actividad económica local”.

    Con todo, señala que “enfrentando el escenario de riesgos relevantes de inflación en ambas direcciones en Chile, nuestro escenario contempla que el Banco Central mantiene su TPM en 4,5% durante este año”.

    En esa línea, Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, comenta que “si la Fed se limita a dos alzas de 25 puntos base -es decir el alza ya realizada y que fue anticipada- la presión sobre el Banco Central chileno sería acotada. El diferencial entre la TPM chilena y el punto medio del rango de la Fed disminuiría aproximadamente de 60 a 40 puntos base, pero eso no obliga al Central a replicar sus movimientos”.

    “De hecho, entre 2015 y 2018, por ejemplo, la Fed elevó su tasa en 225 puntos base, mientras Chile redujo inicialmente la TPM porque ambas economías atravesaban ciclos distintos. Dada la debilidad de la demanda interna, dos alzas estadounidenses justificarían principalmente mantener la TPM en 4,5% por más tiempo o bien descartar el recorte implícito para fines de 2027″, acota.

    Por su parte, Samuel Carrasco, economista jefe Credicorp Capital Chile, apunta que, el hecho de que la Fed suba las tasas no implica necesariamente que el Banco Central deba responder mecánicamente con aumentos de la TPM.

    No obstante, explica que, “si la Fed efectivamente concreta el ajuste que hoy descuenta el mercado, en torno a 75 puntos básicos adicionales entre este año y el próximo, y ello se traduce en un tipo de cambio persistentemente más depreciado, mayores presiones inflacionarias y una economía chilena creciendo a un mayor ritmo en 2027, podría abrirse espacio para que el Banco Central evalúe alzas de tasas durante el primer semestre del próximo año”.

    “De todas formas, este escenario alternativo dependerá en gran medida de la evolución de los precios internacionales de los combustibles, dado su impacto sobre la inflación y las expectativas inflacionarias”, sostiene Carrasco.

    La próxima Reunión de Política Monetaria es el 26 y 27 de octubre, ocasión donde el Banco Central deberá, nuevamente, definir si mueve los tipos, pero su decisión se tomará un día antes que lo haga su par en EEUU. La próxima reunión del comité de la Reserva Federal se realizará los días 27 y 28 de octubre.

    Según Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, de concretarse dos alzas más de tasas por parte de la Fed, como espera el mercado, “generará una presión importante sobre el tipo de cambio y en la práctica el mercado empezará a pensar en un alza de tasas (en Chile). Quizás hoy no, las cifras económicas apuntan hacia abajo, pero el mercado estará mucho más susceptible y de alguna manera pondrá precio al dólar”.

    Más sobre:TasasBanco CentralDólarFedReserva FederalRosanna Costa

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