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    Caracas reivindica como un triunfo diplomático la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

    Secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, destacó la agenda internacional de la presidenta encargada de Venezuela y aseguró que tenía más de 50 encuentros programados con mandatarios. La visita a Nueva York contempla además un encuentro informal con Donald Trump para este martes.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Delcy Rodríguez llegando a Nueva York

    La presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de Naciones Unidas fue calificada este lunes por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, como un logro de la política exterior de Caracas.

    Durante un punto de prensa, el dirigente oficialista defendió la participación de Rodríguez en el debate de alto nivel del organismo internacional y respondió a las críticas surgidas en torno a la invitación de la mandataria venezolana.

    Hay gente que anda dolida porque invitaron a la presidenta de Venezuela. ¿A quién van a invitar?”, cuestionó Cabello, quien atribuyó los cuestionamientos a sectores que mantienen una posición hostil hacia Venezuela.

    En esa línea, el secretario general del PSUV apuntó contra quienes cuestionan la legitimidad de la participación de Rodríguez y calificó esas críticas como un problema “psiquiátrico” relacionado, según sus palabras, con la “amargura”.

    “El triunfo de la diplomacia de paz”

    Para Cabello, la presencia de la mandataria en Nueva York constituye una expresión de la política exterior impulsada por Caracas.

    “La República Bolivariana de Venezuela estará presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, remarcó, antes de definir la participación como “el triunfo de la diplomacia de paz” venezolana.

    El dirigente oficialista también puso el foco en el escenario político que atraviesa Venezuela y sostuvo que la participación en la instancia multilateral se concretará pese a las posiciones contrarias de sectores que, de acuerdo con su versión, “odian este país”.

    “A pesar de todo, ahí estaremos presentes”, manifestó.

    Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. A su arribo a Nueva York, la mandataria dijo que Venezuela estaría en la organización “para llevar su voz y defender sus principios”.

    Más de 50 reuniones

    Cabello también destacó la agenda que, según aseguró, tenía programada Rodríguez antes de emprender el viaje a Estados Unidos. De acuerdo con el dirigente, la presidenta encargada contaba con más de medio centenar de encuentros solicitados por jefes de Estado.

    El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo. Europa Press/Contacto/Ding Hongf

    “Estaremos acompañando el discurso de nuestra presidenta, tenía más de 50 reuniones antes de salir, de jefes de Estado que querían reunirse con ella. Imagínense la importancia de estar ahí, gente de distintos países que quiere conversar”, declaró.

    El secretario general del PSUV vinculó esos contactos con un proceso de acercamiento de Caracas con distintos gobiernos y mencionó -según consigna la agencia Europa Press- específicamente a Paraguay, Reino Unido y a nuestro país.

    Encuentro con Trump

    Uno de los principales hitos de la agenda de Rodríguez en Estados Unidos será su encuentro con el presidente Donald Trump, programado para este martes 22 de septiembre en Nueva York.

    La Casa Blanca confirmó la reunión, que tendrá carácter informal y se desarrollará en los márgenes de las actividades de la Asamblea General de la ONU. Será el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios.

    La cita se concretará en medio del acercamiento que Washington y Caracas han desarrollado durante los últimos meses.

    Según Reuters, la delegación venezolana encabezada por Rodríguez inició además conversaciones en Estados Unidos sobre reestructuración de deuda, energía y minería, mientras Caracas busca avanzar en un proceso de recuperación económica.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezEE.UU.Asamblea General de Naciones UnidasNueva YorkDiosdado CabelloDonald TrumpMundo

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