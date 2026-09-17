¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

La gira de Ed Sheeran atraviesa una inesperada crisis luego de que cuatro de los artistas que lo acompañaban anunciaran su salida en solidaridad con Macklemore.

El rapero fue excluido de las fechas restantes del tour después de pronunciarse públicamente a favor de Palestina durante un concierto en Estados Unidos .

Entre quienes abandonaron el Loop Tour está Finneas, hermano de Billie Eilish, quien tenía programada su participación como artista invitado para los conciertos de Sheeran en Chile .

También se retiraron el cantante irlandés Aaron Rowe, la banda danesa Lukas Graham y el grupo folk irlandés Beoga, que acompañaba a Sheeran como parte de su banda.

¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour. Foto: Pedro Rodríguez - Copesa.

¿Cómo empezó la crisis del Loop Tour?

La polémica inició el 4 de septiembre, cuando Macklemore actuó como telonero de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante su presentación pidió al público que dijera “Palestina libre” y posteriormente interpretó “ Hind’s Hall ”, canción de protesta relacionada con la guerra en Gaza, mientras se proyectaban imágenes del conflicto .

Sus declaraciones generaron críticas de organizaciones y grupos proisraelíes.

Posteriormente, según informó la promotora de la gira Messina Touring Group, distintos recintos estadounidenses comunicaron que no permitirían la actuación del rapero en sus instalaciones , situación que podía poner en riesgo la continuidad de la gira.

Finalmente, Macklemore fue apartado de las fechas restantes de la gira.

Ed Sheeran aseguró que la decisión no fue suya, sino de la promotora, y explicó que durante la semana había conversado con los recintos para intentar encontrar una solución.

¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour. Foto: AP Photo/Tony Avelar Tony Avelar

“Tomar partido puede salir caro”

Tras conocer su salida de la gira, Macklemore publicó un comunicado en el que afirmó que había mantenido conversaciones con Sheeran durante una semana y que ambos habían llegado a un “punto de desacuerdo fundamental”.

El rapero aseguró que comprendía la compleja posición en la que se encontraba el cantante británico, pero cuestionó su decisión de mantenerse al margen del conflicto.

“Tomar partido puede salir caro. Dinero, contratos publicitarios, patrocinios, festivales, conciertos privados, relaciones y acceso. Yo lo he perdido todo” , escribió.

Macklemore también sostuvo que no existe una posición neutral entre el opresor y el oprimido y defendió que, pese a haber sido apartado de la gira, sus declaraciones podían contribuir a mantener la atención sobre la situación en Palestina.

El rapereo también apuntó a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, uno de los recintos donde estaba previsto que se presentara la gira.

Según el artista estadounidense, Sheeran le habría contado que Kraft había señalado que no permitirían su actuación en el estadio y que posteriormente habría reunido a otros propietarios para plantear un ultimátum .

El descargo de Ed Sheeran

Como respuesta, el cantante británico señaló que está “consternado por el conflicto entre Israel y Palestina” y por el sufrimiento causado a ambos lados.

Sin embargo, defendió su decisión de no utilizar su plataforma profesional para abordar públicamente el conflicto.

“Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para la política: mi público incluye a jóvenes, a menudo niños, de todo tipo de procedencias” , escribió Sheeran.

También aseguró que respeta la decisión de Macklemore de alzar la voz, pero que él prefiere utilizar sus conciertos como “un espacio seguro y de refugio” y fomentar el diálogo.

Horas después de que Sheeran se pronunciara, Finneas anunció su salida de las próximas fechas de la gira.

“No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos”, escribió el músico , quien además expresó su apoyo a Palestina.

A él se sumaron Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda irlandesa Beoga.

¿Y qué ocurrirá en Chile?

Ed Sheeran tiene programados dos conciertos en el Estadio Bicentenario de La Florida, el 21 y 22 de noviembre .

DG Medios había anunciado a Finneas como artista invitado para ambas fechas. Sin embargo, tras su salida de la gira, su participación en Santiago queda en suspenso y deberá ser actualizada por la organización del espectáculo.

La gira de Sheeran continuará este sábado 19 de septiembre en Filadelfia y contempla posteriormente distintas fechas en Estados Unidos antes de su llegada a Sudamérica.