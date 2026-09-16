Juegos Suramericanos: los eSports le dan una medalla de plata al Team Chile y la natación aporta otro bronce

Los eSports han sido una de las grandes novedades en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Por primera vez, la disciplina forma parte del programa oficial del megaevento y el Team Chile lo ha aprovechado muy bien con dos brillantes actuaciones.

El lunes, Ángel Inostroza le dio un inédito oro al país tras quedarse con la final del simulador de conducción Assetto Corsa GT, superando al argentino Nectar Coleff y al colombiano Omar Escorcia, quienes completaron el podio.

Este miércoles, Chile disputó la final de Valorant frente a Argentina en el L2 Arena de Rosario. El equipo compuesto por Matías Barría, Rodolfo Henríquez, Ignacio Manríquez, Leandro Rojas y Luis Santa Ana cedió en una estrecha definición y cayó por 13-11, 9-13 y 13-11.

El Valorant es un videojuego de disparos tácticos en primera persona, donde la estrategia y la acción táctica están presentes todo el tiempo, en equipos que se enfrentan cinco contra cinco, con un suplente. Uno ataca y el otro defiende; gana el primero en sumar 13 rondas. En caso de empate 12-12, se extiende en alargue hasta 14.

En tanto, en las bochas, se sumaron sus dos primeras preseas en estos Juegos, tras subirse al podio en petanca mixta y volo femenino. Sabrina Polito, medallista mundial, logró dos preseas: individual en volo y otra junto a Rodolfo Gálvez en duplas.

El cuarteto de relevo combinado mixto se quedó con el bronce. Foto: Santiago Bahamonde.

Nuevos bronces

La tarde también entregó otras medallas al Team Chile. Así, por ejemplo, Héctor Flores se quedó con la medalla de bronce en el tiro skeet, mientras que los gimnastas Josué Armijo y Luciano Letelier obtuvieron el tercer lugar en salto y barra fija, respectivamente.

Estos éxitos se suman al oro de Andree Buc y la plata de Mateo Mendoza, ambos en el triatlón, además del título del equipo femenino de florete, compuesto por Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez, quienes ganaron la medalla dorada en florete tras superar al cuarteto brasileño, por 45-33. De este modos, revalidaron el primer lugar obtenido hace cuatro años en Asunción.

También sumó bronce el cuarteto mixto de 4x100 relevo combinado, integrado por los nadadores Paz y Elías Ardiles, Mariano Lazzerini e Inés Marín, quienes cerraron el podio tras Brasil y Argentina, con un tiempo de 3′51″95.