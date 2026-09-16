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    Alejandro Tabilo se motiva para enfrentar a España en la Copa Davis: “Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea”

    La mejor raqueta del país analizó la trascendental serie frente a los actuales subcampeones del mundo y destacó su adaptación a la arcilla del Estadio Nacional.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo será el primer singlista nacional. Foto: Jorge Díaz/Fetech. JORGE DIAZ HONORATO

    Chile sigue preparando la serie de Copa Davis frente a España, que se disputará este sábado y domingo en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Alejandro Tabilo es la principal carta criolla para enfrentar a los hispanos.

    El actual número 28 del mundo analizó la llave contra los finalistas del año pasado y contó cómo se encuentra. “Muy motivado. Mentalmente estamos ahí con todo el equipo, muy ilusionados con lo que puede ser este fin de semana. Así que estamos entrenando muy, muy duro, y físicamente me siento muy bien en la cancha y muy cómodo”, comenzó señalando.

    También abordó cómo ha sido la transición del cemento a la arcilla después de la gira norteamericana: “Ha sido más o menos normal. Me he acomodado bien rápido. Ya hemos estado jugando juntos, moviendo mucho más en la arcilla y ya revisando mejor. Entonces eso es importante y cada día me siento más cómodo”.

    El zurdo fue consultado sobre su condición de número uno del país y resaltó la importancia del grupo. “Esto es un trabajo en equipo, así que hay que ganar los puntos como sea. Hay que estar pensando cómo enfrentamos este primer día. También el dobles es muy importante. Entonces, tratar de darle ahí una victoria a Chile. Pero lo más importante es que nos apoyemos como equipo y podamos salir adelante”, valoró.

    Asimismo, se refirió a la posibilidad de jugar el dobles junto a Tomás Barrios: “Es lindo. Nos llevamos muy bien siempre en el circuito. Tenemos muy buena onda. Es alguien con el que hemos entrenado muchos años. Hemos compartido muchas giras. Entonces, lindo poder jugar de vuelta con él. No se sabe todavía, pero es una linda sensación. Saber que tengo a alguien que conozco también y que él también me conoce muy bien”.

    Por otro lado, Tabilo analizó el hecho de no saber quién será su rival el primer día. “No me preocupa tanto, porque igual en este minuto conozco muy bien a todos los del equipo. Y así saben más o menos con quién me pueden tocar. O sea, obviamente, Jódar no va a ser el que primero juego. Así que uno igual se prepara, sabe bien cómo juegan los otros y con quién sea. Hay que estudiarlo bien. Tenemos ahora mañana (jueves) el sorteo. Así que vamos a tener un día más para preparar bien”, reflexionó.

    De hecho, este último aspecto se da, debido a que la Federación de Tenis elevó una solicitud a World Tennis para adelantar el sorteo para este jueves y así evitar que coincidiera con las actividades propias del 18 de septiembre. La entidad internacional aprobó la moción y es por ello que los rivales y el orden de los partidos se conocerán este 17 de septiembre en una ceremonia en el hotel Hyatt Centric de Las Condes.

    El nacido en Toronto también resaltó la importancia de jugar en Fiestas Patrias. “Es muy lindo. Ojalá lleguen muchos a apoyar. Sé que está todo vendido. Así que increíble todo el apoyo que en este minuto nos está dando la gente. Va a ser una linda serie. Ojalá darles ahí una alegría. Pero que vengan con mucha energía, que nos va a ayudar mucho”, manifestó.

    España, con problemas

    Por estas horas, el equipo español de Copa Davis está en alerta en Santiago. A solo tres días de la serie entre Chile y los europeos, que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, Rafael Jódar, la principal raqueta del elenco capitaneado por David Ferrer, se retiró entre vómitos en la práctica de este miércoles.

    El tenista de 19 años presentó malestares estomacales y se retiró del entrenamiento de la tarde. Además, en la práctica de la mañana tuvo dolencias en una de sus piernas.

    Esta noticia ocurre a solo tres días de la serie entre ambos países, que se disputará entre el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, válida por la segunda ronda de las qualifiers.

    Más sobre:Copa DavisChileEspañaAlejandro Tabilo

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