SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: La Roja Sub 20 golea a Panamá en su debut en los Juegos Odesur

    El equipo de Sebastián Miranda busca una victoria ante los Canaleros, en la competición que se disputa en Santa Fe, Argentina.

    FOTO: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Minuto a minuto

    Chile 4-1 Panamá

    Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.

    Ganooooó la Roja

    90+4′, Chile goleó 4-1 a Panamá, en una contundente presentación. El viernes, a las 15.00, se medirá contra Perú.

    ¡Goool de Chile!

    78’, Joaquín Muñoz pone de cabeza el 4-1 tras un centro de Poblete.

    Gol de Panamá

    63′, Cuello descuenta para Panamá, que ahora cae por 3-1.

    ¡Goool de Chile!

    59′, gran jugada de Yastin Cuevas y Vicente Martínez, que este último concreta en segunda instancia para establecer la goleada.

    Gooool de Chile

    49′, Yastin Cuevas corona una gran jugada colectiva con un remate cruzado puso el 2-0.

    Comienza el segundo tiempo

    46′, Chile va en busca de ampliar su ventaja sobre Panamá en su estreno en los Juegos Odesur.

    Termina el primer tiempo

    45′, Chile se impone por la cuenta mínima, con gol de Martín Mundaca.

    Chile hace méritos

    30′, los pupilos de Sebastián Miranda se crean numerosas opciones, pero no concretan.

    ¡Gol de Chile!

    18’. Centro perfecto de Yastin Cuevas y Martín Mundaca conectó la pelota en el segundo palo para abrir la cuenta.

    Lo tuvo la Roja

    15′, Riquelme remata en el área tras pase de Cuevas y el portero panameño estuvo brillante para evitar el 1-0.

    ¡Avisa Chile!

    5′, Martín Mundaca define desviado ante la salida del meta panameño. En la jugada siguiente, casi llega el 1-0. Mundaca remata y Riquelme no le pega bien en el rebote.

    Comienza el partido

    1’. Ya juegan en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario la Roja Sub 20 frente a Panamá. Arbitra el boliviano Gabriel Mendoza.

    Formación de Chile

    Buenas tardes. Sean bienvenidos a la transmisión del partido entre Chile y Panamá, en el estreno en los Juegos Suramericanos.

    Más sobre:FútbolChile Sub 20Panamá Sub 20Odesur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Valor del suelo urbano en la Región Metropolitana ha aumentado hasta un 75% entre 2017 y 2025

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    2.
    Exjugador de la U está en el listado: el millonario cheque del Sifup para premiar los emprendimientos de los futbolistas

    Exjugador de la U está en el listado: el millonario cheque del Sifup para premiar los emprendimientos de los futbolistas

    3.
    La reacción de la prensa argentina al video viral de las integrantes del Team Chile que se burlan de la Villa Sudamericana

    La reacción de la prensa argentina al video viral de las integrantes del Team Chile que se burlan de la Villa Sudamericana

    4.
    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    5.
    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    6.
    Zoom a la Roja de los Juegos Odesur: sin Maureira, la Sub 20 pierde a su jugador con más minutos en 2026

    Zoom a la Roja de los Juegos Odesur: sin Maureira, la Sub 20 pierde a su jugador con más minutos en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva
    Chile

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    “El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030
    Negocios

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h
    Tendencias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores

    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia
    Mundo

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia

    EE.UU.: Avión F-16 se estrella en Michigan y provoca una evacuación por derrame químico

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero