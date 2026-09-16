En vivo: La Roja Sub 20 golea a Panamá en su debut en los Juegos Odesur
El equipo de Sebastián Miranda busca una victoria ante los Canaleros, en la competición que se disputa en Santa Fe, Argentina.
Minuto a minuto
Chile 4-1 Panamá
Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.
Ganooooó la Roja
90+4′, Chile goleó 4-1 a Panamá, en una contundente presentación. El viernes, a las 15.00, se medirá contra Perú.
¡Goool de Chile!
78’, Joaquín Muñoz pone de cabeza el 4-1 tras un centro de Poblete.
Gol de Panamá
63′, Cuello descuenta para Panamá, que ahora cae por 3-1.
¡Goool de Chile!
59′, gran jugada de Yastin Cuevas y Vicente Martínez, que este último concreta en segunda instancia para establecer la goleada.
Gooool de Chile
49′, Yastin Cuevas corona una gran jugada colectiva con un remate cruzado puso el 2-0.
Comienza el segundo tiempo
46′, Chile va en busca de ampliar su ventaja sobre Panamá en su estreno en los Juegos Odesur.
Termina el primer tiempo
45′, Chile se impone por la cuenta mínima, con gol de Martín Mundaca.
Chile hace méritos
30′, los pupilos de Sebastián Miranda se crean numerosas opciones, pero no concretan.
¡Gol de Chile!
18’. Centro perfecto de Yastin Cuevas y Martín Mundaca conectó la pelota en el segundo palo para abrir la cuenta.
Lo tuvo la Roja
15′, Riquelme remata en el área tras pase de Cuevas y el portero panameño estuvo brillante para evitar el 1-0.
¡Avisa Chile!
5′, Martín Mundaca define desviado ante la salida del meta panameño. En la jugada siguiente, casi llega el 1-0. Mundaca remata y Riquelme no le pega bien en el rebote.
Comienza el partido
1’. Ya juegan en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario la Roja Sub 20 frente a Panamá. Arbitra el boliviano Gabriel Mendoza.
Formación de Chile
Buenas tardes. Sean bienvenidos a la transmisión del partido entre Chile y Panamá, en el estreno en los Juegos Suramericanos.
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