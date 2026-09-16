SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Francisca Crovetto se queda con la medalla de plata en el tiro skeet de los Juegos Odesur

    La chilena consiguió su quinta medalla consecutiva en los Juegos Suramericanos tras quedarse con el segundo puesto de la especialidad.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisca Crovetto consiguió la medalla de plata en el tiro skeet. Mauricio Palma/Coch-Team Chile

    La deportista nacional Francisca Crovetto consiguió este miércoles el segundo lugar del tiro skeet en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, consiguiendo así su quinta medalla consecutiva en esta competencia.

    La chilena tuvo un puntaje de 24 aciertos, quedando dos platos por debajo de la argentina Mara Kucjarski, quien le entregó a la delegación anfitriona una nueva medalla dorada. El tercer puesto fue para la peruana Daniella Borda con 20.

    Estoy muy contenta de estar de vuelta en los megaeventos después de París 2024 que fue el último mío y, obviamente, después de convertirme en mamá. Contenta con la clasificación. Hice una sólida clasificación con 119, récord de los Juegos Sudamericanos”, mencionó de entrada.

    Sobre la definición indicó que “desafortunadamente la final la disparé mal y no me permitió poder alcanzar el oro que, por supuesto, es lo que todos queremos. Pero feliz de aportar una medalla al Team Chile y siempre felicitar a todas mis compañeras, y en especial a la campeona de Argentina”, concluyó.

    Y el Team Chile celebró esta presea en sus redes sociales. “¡SUBCAMPEONAAA!”, comenzaron señalando en X.

    “La tiradora Francisca Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en Juegos Suramericanos, tras quedarse con la plata en Santa Fe 2026. En la final cedió ajustadamente ante Mara Kucharski”, complementaron.

    Esta es una nueva presea que se añade a la colección nacional este miércoles, en una jornada que arrancó con todo en el remo con tres medallas de oro y una de plata.

    Lee también:

    Más sobre:TiroTiro SkeetFrancisca CrovettoJuegos Odesur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una reunión con Meta, Climate Week y visita a la NASA: las agendas paralelas de los ministros que van con Kast a EE.UU.

    Ahora van por senadores: la incesante operación del PDG por ampliar su nómina de militantes

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

    Gobierno negocia con concesionarias tarifas de los peajes: MOP espera primer acuerdo este año y baja del TAG

    Lo más leído

    1.
    Exjugador de la U está en el listado: el millonario cheque del Sifup para premiar los emprendimientos de los futbolistas

    Exjugador de la U está en el listado: el millonario cheque del Sifup para premiar los emprendimientos de los futbolistas

    2.
    “Es objeto de bromas, James Bond 007″: la ácida crítica a Alexis Sánchez en Canadá

    “Es objeto de bromas, James Bond 007″: la ácida crítica a Alexis Sánchez en Canadá

    3.
    La reacción de la prensa argentina al video viral de las integrantes del Team Chile que se burlan de la Villa Sudamericana

    La reacción de la prensa argentina al video viral de las integrantes del Team Chile que se burlan de la Villa Sudamericana

    4.
    Peso límite, antropometría y más: cómo Colo Colo, la U y la UC mantienen a raya a sus futbolistas en las Fiestas Patrias

    Peso límite, antropometría y más: cómo Colo Colo, la U y la UC mantienen a raya a sus futbolistas en las Fiestas Patrias

    5.
    Una alegría para Alexis Sánchez en Montreal: clasifica a su primera final en Norteamérica

    Una alegría para Alexis Sánchez en Montreal: clasifica a su primera final en Norteamérica

    6.
    La provocadora burla del Atlético Mineiro a Neymar tras eliminar al Santos de la Copa Sudamericana

    La provocadora burla del Atlético Mineiro a Neymar tras eliminar al Santos de la Copa Sudamericana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Una reunión con Meta, Climate Week y visita a la NASA: las agendas paralelas de los ministros que van con Kast a EE.UU.
    Chile

    Una reunión con Meta, Climate Week y visita a la NASA: las agendas paralelas de los ministros que van con Kast a EE.UU.

    Ahora van por senadores: la incesante operación del PDG por ampliar su nómina de militantes

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias
    Negocios

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    Gobierno negocia con concesionarias tarifas de los peajes: MOP espera primer acuerdo este año y baja del TAG

    La inversión como política ambiental

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
    Tendencias

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Manuel Pellegrini bate a uno de sus némesis: el Betis supera al Getafe de Bordalás y se encumbra en LaLiga como escolta
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini bate a uno de sus némesis: el Betis supera al Getafe de Bordalás y se encumbra en LaLiga como escolta

    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio debuta en la Europa League contra Lech Poznan

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?
    Cultura y entretención

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen
    Mundo

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero