Francisca Crovetto se queda con la medalla de plata en el tiro skeet de los Juegos Odesur

La deportista nacional Francisca Crovetto consiguió este miércoles el segundo lugar del tiro skeet en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, consiguiendo así su quinta medalla consecutiva en esta competencia.

La chilena tuvo un puntaje de 24 aciertos, quedando dos platos por debajo de la argentina Mara Kucjarski, quien le entregó a la delegación anfitriona una nueva medalla dorada. El tercer puesto fue para la peruana Daniella Borda con 20.

“Estoy muy contenta de estar de vuelta en los megaeventos después de París 2024 que fue el último mío y, obviamente, después de convertirme en mamá. Contenta con la clasificación. Hice una sólida clasificación con 119, récord de los Juegos Sudamericanos”, mencionó de entrada.

Sobre la definición indicó que “desafortunadamente la final la disparé mal y no me permitió poder alcanzar el oro que, por supuesto, es lo que todos queremos. Pero feliz de aportar una medalla al Team Chile y siempre felicitar a todas mis compañeras, y en especial a la campeona de Argentina”, concluyó.

Y el Team Chile celebró esta presea en sus redes sociales. “¡SUBCAMPEONAAA!”, comenzaron señalando en X.

“La tiradora Francisca Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en Juegos Suramericanos, tras quedarse con la plata en Santa Fe 2026. En la final cedió ajustadamente ante Mara Kucharski”, complementaron.

¡SUBCAMPEONAAA! 🫶🏻🫶🏻



La tiradora Francisca Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en Juegos Suramericanos, tras quedarse con la plata 🥈 en Santa Fe 2026.



En la final cedió ajustadamente ante Mara Kucharski 🇦🇷.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/a46v1FfGwx — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

Esta es una nueva presea que se añade a la colección nacional este miércoles, en una jornada que arrancó con todo en el remo con tres medallas de oro y una de plata.