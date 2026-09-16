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    Familia de Mariana Sepúlveda se reúne con ministra de la Mujer y pide a gobierno apoyar imprescriptibilidad de homicidios

    "La idea, en parte, es poder reparar a otras familias", manifestó Marta León, madre de la joven buscada desde hace 18 años.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La familia de Mariana Sepúlveda, junto al diputado de la Democracia Cristiana (DC) Javier Muñoz, fue recibida la mañana de este miércoles por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, en la sede de la cartera en la calle Agustinas de Santiago.

    El encuentro se concretó tras la decisión del 2° Juzgado de Garantía de Santiago que aplicó el sobreseimiento por prescripción de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, un sujeto de que era vecino de la familia y confesó haber dado muerte a la escolar cuyo rastro se perdió hace 18 años.

    Quiroz fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal y la Fiscalía Centro Norte apeló buscando revertir la decisión del tribunal que lo sobreseyó.

    La ministra Marín había criticado que en este caso “el autor confeso de un crimen queda libre”.

    En la reunión con la autoridad, la familia de la joven escolar desaparecida la mañana del 29 de agosto de 2008, solicitó al gobierno del Presidente José Antonio Kast que le otorgue urgencia al proyecto de “Ley Mariana”, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio.

    En diálogo con la prensa después del encuentro, la ministra valoró la lucha de Marta León, la madre de la joven, que sigue luchando por encontrar a su hija.

    “La verdad es que ella nos muestra la fuerza de la mujer chilena y la valentía también tan grande que ella tiene como madre. Y la verdad es que yo lo valoro y lo tomo como un ejemplo muy personal”, manifestó la secretaria de Estado.

    Marín se comprometió a revisar el proyecto y a socializarlo.

    “También hemos comprometido el acompañamiento jurídico a la familia, a través de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y también el acompañamiento psicosocial”, puntualizó.

    Por otro lado, la ministra indicó que la discusión del proyecto ya es competencia de los legisladores.

    “Acaba de ingresar, entendemos que el día lunes va a estar en la cuenta de la Cámara de Diputados y por lo tanto de ahí en adelante comenzará la tramitación legislativa”, comentó.

    La autoridad evitó cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la iniciativa, sin embargo, reiteró su molestia por la libertad en de Ghislain Quiroz.

    “Como Ministerio de la Mujer no podíamos quedar exentos y compartir además este sentimiento que nos indigna de ver a aquel agresor que confesando quedó en impunidad y quedó en libertad. Por supuesto que también nosotros nos sumamos a ese sentimiento y a esa crítica, porque obviamente nos indigna también aquella situación”, planteó.

    Marta León, por su parte, explicó que el proyecto que están impulsando apunta a “marcar un precedente”.

    “De lo que no pasó con Mariana, de las falencias que hubo en 18 años, la idea, en parte, es poder reparar a otras familias o aportar a otras familias, de cierta manera, la ley Mariana”, sostuvo.

    En esa línea, León dijo que en su lucha por justicia en el caso de su hija, esta podría ser “la última batalla” de su familia.

    Asimismo, valoró el respaldo de vecinos de Conchalí y el poyo que han recibido estos días.

    “Lo que estamos sintiendo ahora es lo que nos sentimos en 18 años. Lamentamos, tenemos mucho dolor contra lo que pasó, pero eso no nos permite cegarnos y ver más adelante. Creo que si es un proyecto que va a ayudar a otros, va a beneficiar a otros, bien que salga y que sea apoyado por todas las personas también”, manifestó.

    El diputado Muñoz, en tanto, recordó que proyectos de este tipo “no son retroactivos”.

    “Yo en ese sentido valoro y de verdad ha sido muy fuerte para mí también recibir este mensaje de la familia, que si bien este proyecto no les va a beneficiar a ellos directamente, ellos tienen súper claro de que hay muchas otras Marianas que pueden existir en este país y que ellos obviamente a través de la memoria de su hija tienen la más absoluta convicción y la fe de que esto que ellos han vivido no lo vivan otras familias el día de mañana”, expresó.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaJudith MarínJavier MuñozGhislain Quiroz

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