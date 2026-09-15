Fiscalía apela para revertir sobreseimiento de Ghislain Quiroz en investigación por el caso de Mariana Sepúlveda

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la decisión del 2° Juzgado de Garantía capitalino que aplicó el sobreseimiento de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, un sujeto de 42 años imputado por el homicidio de Mariana Loreto Sepúlveda León.

La joven de 19 años desapareció la mañana del 29 de agosto de 2008 cuando salió de su casa en el pasaje Logroño de Conchalí rumbo a su colegio, el Centro Educacional Pitágoras de Independencia. Cursaba cuarto medio.

Quiroz era su vecino.

Tras 18 años de búsqueda, el domingo 6 de septiembre el sujeto llegó hasta la 5° Comisaría de Carabineros para dar cuenta de su responsabilidad en la muerte y desaparición de la escolar.

De acuerdo a la confesión del imputado, Quiroz habría asfixiado a la joven hasta matarla, enterrado el cuerpo en la casa de él para ocultarlo y años más tarde habría trasladado los restos con la finalidad de hacerlos desaparecer.

El 11 de septiembre fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal.

Atendiendo que, según su defensa, el imputado presenta discapacidad mental, el tribunal decretó en un primer momento la internación provisional de Quiroz en un módulo especial de salud dispuesto por Gendarmería en Santiago 1.

Horas más tarde, sin embargo, decidió aplicar el sobreseimiento por la prescripción de los delitos imputados.

Este lunes, el fiscal Marcelo Cabrera se refirió al futuro del caso, confirmando que iban a impugnar la sentencia, gestión que concretaron durante la jornada.

“Se había fijado audiencia para el 15 de octubre. Es cierto, llegó un nuevo antecedente, pero nos parece que esos antecedentes debían discutirse en audiencia”, indicó.

El antecedente aludido es un informe de la Policía de Investigaciones que indicaba que el imputado no salió en 18 años del país, situación que podría haber puesto en pausa el conteo de tiempo de prescripción.