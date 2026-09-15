Renuncia seremi de Vivienda de Antofagasta: ministro Poduje acusó “graves falencias” en convenio para construir casas

A seis meses de la llegada de la administración del Presidente José Antonio Kast, continúan las salidas de los equipos de regiones. Esta vez fue el turno del secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda, Jorge Olivares, quien dejó la repartición durante esta jornada, debido a “graves falencias” en la ejecución de un convenio para la construcción de viviendas en la Región de Antofagasta.

La información fue dada a conocer en una escueta declaración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por el arquitecto Iván Poduje.

En el texto, se señala que Olivares “presentó este lunes 14 de septiembre de 2026 la renuncia voluntaria a su cargo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, convirtiéndose así en la autoridad número 36 de esta administración que ha dejado su puesto.

“La subrogancia será ejercida por Marietta Méndez, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano”, agrega la declaración

Desde la cartera de Vivienda también expresaron sus agradecimientos a ahora exseremi, quien dejó el cargo tras revelarse que se redujo la cantidad de soluciones habitacionales comprometidas en la Región de Antofagasta.

Según publica Timeline, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, no ejecutará en su totalidad el convenio “Más viviendas, mejor región, Antofagasta 2023--2028″, que se firmó junto al Gobierno Regional de Antofagasta, y que contemplaba la construcción total de 8.733 viviendas. Durante una segunda adenda al convenio, el Serviu afirmó que solo ejecutará 3.268 viviendas.

Desde el organismo señalaron que la reducción se debió a los costos asociados, los cuales respaldó el renunciado seremi Olivares.

“Los cálculos actuales, los cálculos reales que tenemos, no concuerdan (…) No da para las 8.000 viviendas que en este rato están, sino que son 3.200 viviendas”, señaló Olivares, recoge Timeline.

Con todo, el ministro Poduje abordó la solicitud de renuncia a través de su cuenta en X y manifestó que “se le pidió la renuncia al Seremi de Antofagasta por graves falencias en gestión de convenio regional”, además comprometió un viaje hasta la zona para este miércoles con la finalidad de “respaldar al equipo y resolver los problemas del convenio”.