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    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Se debe cumplir con determinadas condiciones al izar el símbolo patrio o al usarlo en una ventana. Revisa el detalle a continuación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio? Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Se acercan las Fiestas Patrias y una de las tradiciones más extendidas corresponde a instalar la bandera chilena, el principal símbolo nacional que se convierte en protagonista durante las fechas de festejo.

    El uso del emblema patrio se encuentra regulado, por lo que se debe exhibir cumpliendo con la normativa. De lo contrario, se arriesgan multas.

    Cómo instalar la bandera chilena

    La bandera chilena se debe instalar de forma obligatoria durante dos días, correspondientes al 18 y 19 de septiembre, donde se conmemora la Independencia Nacional y las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Se requiere contar con el símbolo patrio en casas y establecimientos. Sin embargo, la exigencia no aplica a residentes de departamentos si el edificio cuenta con una bandera propia.

    No cumplir con la instalación del emblema patrio, o exhibirlo incorrectamente, se traduce en posibles multas de 1 a 5 UTM, es decir, entre $71 mil y $358 mil.

    Además, la Ley 20.537 indica que se permite izar la bandera en cualquier momento del año, siempre que se respete su reglamento.

    Para colgar la bandera correctamente en una ventana, tanto de forma horizontal como vertical, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

    En tanto, al izar el emblema se debe utilizar un mástil blanco y la bandera debe encontrarse en el tope superior.

    Recientemente en las redes sociales de la Fuerza Aérea se difundió una gráfica que resume el uso correcto de la bandera chilena, disponible a continuación.

    Uso correcto de la bandera. Foto: Fuerza Aérea de Chile
    Más sobre:Fiestas PatriasBanderaBandera chilenaIzar la banderaInstalar la banderaColgar la banderaBandera en mástilBandera en ventanaCuándo se pone la banderaFechasMultaMultas

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