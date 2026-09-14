Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

Seba Calfuqueo (Santiago de Chile, 1991), artista de origen mapuche expone por primera vez de forma individual en Europa. La muestra se llama CAUTÍN se podrá visitar del 6 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Artista con más de una década explorando las tensiones entre identidad, territorio y memoria mapuche, la muestra es la culminación de más de dos años de investigación artística y documental, un trabajo que la fundación TBA21 ha acompañado desde sus inicios como respuesta a su compromiso con el arte como catalizador de transformación social y medioambiental.

Seba Calfuqueo en su estudio (c) Cristian Arriagada Seguel

“CAUTÍN no es una exposición sobre un cauce de agua, sino sobre un río entendido como lugar de reunión”, explica la comisaria Marina Avia Estrada, directora de exposiciones y programas públicos de TBA21. El proyecto se articula así a través de piezas que invitan a recorrer el río a contracorriente, desde su desembocadura hasta su nacimiento en el volcán Lonquimay, en plena cordillera andina.

La exposición tiene prevista una doble itinerancia internacional: se mostrará en 2027 en Chile, en el Centro Cultural La Moneda, del 13 de mayo a principios de septiembre, y en 2028 viajará a Estados Unidos, a Nueva York, donde estará abierta al público del 13 de enero al 12 de marzo en The Wallach Art Gallery, ubicada en el Lenfest Center for the Arts de la Universidad de Columbia.