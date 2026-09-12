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    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    La compañía presentó sus próximos grandes juegos, confirmó una serie de Diablo con Netflix y anunció novedades para Overwatch, Hearthstone y Warcraft III. Diablo IV también llegará a Nintendo Switch 2 este 15 de septiembre.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Blizzard abrió la BlizzCon 2026 con anuncios que marcarán los próximos años de sus principales franquicias.

    Diablo V, un nuevo StarCraft convertido en shooter de mundo abierto y World of Warcraft: Forever encabezaron una presentación que también incluyó actualizaciones de sus juegos actuales y una apuesta por llevar sus historias a otras pantallas.

    Algunos de estos proyectos llegarán entre 2029 y 2030, mientras que otros contenidos estarán disponibles durante septiembre.

    Diablo V: un mundo donde el villano ya ganó

    Uno de los anuncios principales fue Diablo V, previsto para la primavera del hemisferio norte de 2029. Su premisa plantea un cambio en el escenario de la saga: Santuario ha caído y Diablo ha vencido. Desde ese punto de partida, Blizzard desarrollará un nuevo capítulo cuya pregunta central es en qué deben convertirse los protagonistas cuando el mundo ya ha sucumbido.

    La compañía también confirmó que trabaja con Netflix en una serie ambientada en el universo de Diablo, aunque todavía no compartió detalles sobre su formato, historia o fecha de estreno.

    Para quienes siguen jugando Diablo IV, las novedades llegarán antes. El 15 de septiembre debutará su versión para Nintendo Switch 2, junto con la Temporada del Legado del Infierno.

    Esta celebración del aniversario número 30 de la franquicia recuperará a los demonios mayores, incluido Diablo, además de Deckard Caín, recompensas y equipo inspirado en distintas etapas de la saga.

    Asimismo, el primer paquete de clase de Diablo IV llegará durante la primera mitad de 2027 e incorporará a la amazona y su jabalina.

    StarCraft regresa como un shooter de mundo abierto

    Blizzard anunció STARCRAFT, un nuevo juego que llevará a los jugadores de regreso al sector Koprulu, esta vez bajo la forma de un shooter de mundo abierto.

    Su lanzamiento está previsto para la primavera del hemisferio norte de 2030.

    El resumen de la presentación no detalla plataformas ni protagonistas, pero confirma un cambio de género para una franquicia históricamente asociada a la estrategia en tiempo real.

    World of Warcraft: Forever y una nueva campaña para Warcraft III

    El universo Warcraft tendrá una nueva experiencia llamada World of Warcraft: Forever, que convivirá con las versiones moderna y Classic del juego.

    La propuesta retomará el Azeroth de la concepción original de World of Warcraft para explorar caminos y lugares inéditos. Incluirá tres zonas nuevas, más de 1.000 misiones, dos bandas y una nueva raza, los célicos. Su estreno será el 4 de noviembre de 2026, con una beta que comenzará el 17 de septiembre.

    Otra sorpresa fue Reino olvidado, una nueva campaña de Warcraft III Reforged centrada en la caída de Lordaeron y su transformación en Entrañas.

    Disponible desde este 12 de septiembre, llega acompañada de la actualización 3.0, con mejoras gráficas y un editor de mundos renovado.

    Para el WoW moderno, Blizzard presentó Eclipse, la actualización 12.2 de Midnight, que continuará la historia de Xal’atath. También adelantó The Last Titan, la expansión que cerrará la Saga del alma-mundo y de la que compartirá más información a comienzos de 2027.

    Overwatch suma un héroe de apoyo inspirado en vampiros

    En su décimo aniversario, Overwatch presentó a Doctrine, un héroe de apoyo que absorbe vida y utiliza un enjambre de drones con forma de murciélago.

    El personaje llegará en la temporada 5, junto con rediseños de Sombra y Roadhog y el mapa Observatorio: Grimsvötn. Esa temporada también cerrará el Reinado de Talon, el primer arco narrativo anual del juego.

    Blizzard habilitó una prueba temporal de Doctrine y anunció una nueva colaboración con LE SSERAFIM. Los planes para el próximo año se mostrarán en otra presentación de Overwatch En primer plano, en febrero de 2027.

    Hearthstone incorpora al monje y Heroes of the Storm recibe a Xal’atath

    Hearthstone estrenará el 20 de octubre la expansión El Auge del Imperio Negro, ambientada en la antigua Azeroth bajo el poder de los Dioses Antiguos. Su nueva palabra clave, Reunir, permitirá combinar dos cartas en una más poderosa.

    Campos de batalla sumará a las aberraciones como nuevo tipo de esbirro el 22 de septiembre. Más adelante, en marzo de 2027, llegará el monje como nueva clase jugable.

    Finalmente, Heroes of the Storm incorporará a Xal’atath el 28 de septiembre, con acceso previo en el reino público de pruebas desde el día 14. Blizzard también dejó abierta la posibilidad de más novedades para el juego, aunque sin anunciar contenidos adicionales.

    Lee también:

    Más sobre:BlizzardDiablo VStarCraftDiabloWorld of WarcraftBlizzCon 2026VideojuegosPCWorld of Warcraft: ForeverThe Last Titan expansiónEclipse actualización 12.2Heroes of the Storm Xal’atathHearthstone monje claseCampos de batalla aberracionesHearthstone El Auge del Imperio NegroObservatorio Grimsvötnrediseño Sombra y RoadhogOverwatch DoctrineLordaeron Entrañas campañaWarcraft III Reforged Reino olvidadocélicos nueva razaWoW beta 17 de septiembreStarCraft shooter de mundo abiertoamazona Diablo IVTemporada del Legado del InfiernoDiablo IV Switch 2Diablo serie NetflixBlizzard anunciosTecnologíaConsolas

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