SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía

    "La hipótesis más probable hoy es que se trate de un acto que no es simplemente deliberado, sino que puede calificarse de criminal. La locomotora se dio vuelta", indicó el presidente regional de Normandía sobre el accidente que dejó a 44 personas heridas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía

    Una de las principales tesis de la investigación sobre el descarrilamiento de un tren ocurrido el pasado viernes en Francia, se trataría de un posible acto deliberado tras el hallazgo de un tramo de riel en la vía.

    El presidente de la región de Normandía, Hervé Morin, apuntó que “la hipótesis más probable hoy es que se trate de un acto que no es simplemente deliberado, sino que puede calificarse de criminal. La locomotora se dio vuelta”.

    El tramo de riel, con un peso estimado entre 250 y 300 kilos, no “llegó así como así a la vía, teniendo en cuenta que un tren pasó una hora antes y no hubo trabajos entre tanto”.

    Asimismo, la autoridad regional precisó que en ese tramo la velocidad máxima era de 120 km/h.

    El tren regional (TER), que transportaba a 186 pasajeros, se descarriló a la altura del municipio de Cléon en Normandía. En total, 44 personas resultaron heridas, entre ellas una joven que se encontraba “en estado crítico” y cuya vida ya no corre peligro.

    El accidente derivó en el despliegue de un importante operativo de emergencia, con 130 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos.

    A un día del descarrilamiento, la circulación, que se interrumpió de inmediato en los alrededores de la zona del accidente, ya fue restablecida, según informó un portavoz de SNCF Réseau, empresa a cargo de gestionar el ferrocarril.

    Lee también:

    Más sobre:FranciaNormandíaCléonHervé Morin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

    Kaiser por embajador Judd: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”

    Arrau y cuestionamientos a reforma de seguridad: “Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”

    Minería greenfield: un avance necesario, pero todavía insuficiente

    El mensaje de Jorge Quiroz en ChileDay en Madrid: “La estrategia no se cambia”

    Lo más leído

    1.
    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    2.
    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    3.
    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    4.
    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    5.
    Los socialdemócratas ganan elecciones en Suecia, pero el país queda al borde del empate entre bloques

    Los socialdemócratas ganan elecciones en Suecia, pero el país queda al borde del empate entre bloques

    6.
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”
    Chile

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

    Kaiser por embajador Judd: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”

    Arrau y cuestionamientos a reforma de seguridad: “Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”
    Negocios

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”

    Minería greenfield: un avance necesario, pero todavía insuficiente

    El mensaje de Jorge Quiroz en ChileDay en Madrid: “La estrategia no se cambia”

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Joaquín Niemann corona un gran ascenso tras ser subcampeón en Irlanda y se convierte en el top 50 que más ha subido este año
    El Deportivo

    Joaquín Niemann corona un gran ascenso tras ser subcampeón en Irlanda y se convierte en el top 50 que más ha subido este año

    Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United

    Lamine Yamal defiende su candidatura al Balón de Oro: “Este año lo merezco por lo que he ganado”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más de 18 millones de ejemplares
    Cultura y entretención

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más de 18 millones de ejemplares

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España
    Mundo

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania

    Irán anuncia el derribo de un dron Predator del Ejército de Estados Unidos sobre aguas del estrecho de Ormuz

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”