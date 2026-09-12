Francia investiga sabotaje tras descarrilamiento de tren que dejó 44 heridos en Normandía

Una de las principales tesis de la investigación sobre el descarrilamiento de un tren ocurrido el pasado viernes en Francia, se trataría de un posible acto deliberado tras el hallazgo de un tramo de riel en la vía.

El presidente de la región de Normandía, Hervé Morin, apuntó que “la hipótesis más probable hoy es que se trate de un acto que no es simplemente deliberado, sino que puede calificarse de criminal. La locomotora se dio vuelta”.

El tramo de riel, con un peso estimado entre 250 y 300 kilos, no “llegó así como así a la vía, teniendo en cuenta que un tren pasó una hora antes y no hubo trabajos entre tanto”.

Asimismo, la autoridad regional precisó que en ese tramo la velocidad máxima era de 120 km/h.

El tren regional (TER), que transportaba a 186 pasajeros, se descarriló a la altura del municipio de Cléon en Normandía. En total, 44 personas resultaron heridas, entre ellas una joven que se encontraba “en estado crítico” y cuya vida ya no corre peligro.

El accidente derivó en el despliegue de un importante operativo de emergencia , con 130 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos.

A un día del descarrilamiento, la circulación, que se interrumpió de inmediato en los alrededores de la zona del accidente, ya fue restablecida, según informó un portavoz de SNCF Réseau, empresa a cargo de gestionar el ferrocarril.