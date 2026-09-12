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    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    La iniciativa busca fortalecer la prevención de accidentes de origen laboral y difundir los derechos de quienes trabajen en fondas, cocinerías y otras actividades asociadas a las celebraciones. El despliegue tendrá alcance nacional durante Fiestas Patrias.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    La Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), la Dirección del Trabajo y autoridades de la cartera lanzaron este sábado la campaña nacional “Fonda Protegida: Seguridad Compartida”, iniciativa orientada a fortalecer la prevención de accidentes laborales durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

    La actividad se desarrolló en La Gran Fonda de Chile, ubicada en el Parque O’Higgins, y fue liderada por la subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón Otero; el director nacional (s) del ISL, Cristian Salomó González; la superintendenta de Seguridad Social, Patricia Soto Altamirano; el intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, José Francisco Castro Castro; el director nacional del Trabajo, David Oddó Beas; y el director regional del ISL, Enrique Carrasco Borgheresi.

    Durante la jornada se realizó un recorrido por diferentes locales para instalar señalética preventiva, junto con capacitaciones sobre primeros auxilios y maniobra de Heimlich. Además, se entregó material informativo con medidas vinculadas a la manipulación de alimentos, seguridad vial y respuesta ante emergencias.

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    Protección ante accidentes laborales

    La subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón, destacó la protección que entrega el Seguro de la Ley 16.744 y recordó las obligaciones preventivas de las entidades empleadoras.

    “La ley 16.744 les permite que, si tienen un accidente durante la jornada laboral, están protegidos automáticamente y tienen cobertura médica a través de su mutualidad. Y también esto es para recordarles a los empleadores que tienen que tener todas las medidas preventivas para evitar cualquier accidente del trabajo”, señaló.

    Por su parte, la superintendenta de Seguridad Social, Patricia Soto, abordó la cobertura ante accidentes ocurridos en actividades extraprogramáticas realizadas por las entidades empleadoras.

    “Queremos compartir una fonda protegida, una fonda protegida con seguridad compartida. Y para eso queremos que todos los locatarios de fondas sepan que se encuentran protegidos por la ley de accidentes del trabajo”, sostuvo.

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    Campaña se desplegará a nivel nacional

    El director nacional (s) del ISL, Cristian Salomó, explicó que la campaña tendrá presencia en todo el país.

    “Nuestra campaña de fonda protegida lo que pretende es a nivel nacional difundir el seguro, pero también capacitar a los empleadores y a los trabajadores en temas de prevención contra los accidentes laborales en todo el país”, afirmó.

    Asimismo, indicó que “los directores regionales van a distribuir su trabajo a nivel territorial y queremos que todos los trabajadores y todas las trabajadoras que van a estar trabajando en este 18, conozcan el seguro y sepan que están protegidos”.

    En tanto, el director nacional del Trabajo, David Oddó, puso el foco en las personas que desempeñarán labores durante las celebraciones.

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias

    “Detrás de cada mesa, detrás de cada plato que se sirve, detrás de cada instalación, hay personas, hay trabajadores, hay familias que quieren comenzar y llegar a su casa también sanos y salvos”, señaló.

    Recomendaciones para fondas y actividades

    Entre las recomendaciones difundidas por el ISL se encuentra mantener las áreas de trabajo y circulación ordenadas y despejadas, además de adoptar medidas de control para el uso de cocinas, parrillas, cilindros de gas, instalaciones eléctricas y superficies calientes.

    También se plantea disponer de Elementos de Protección Personal adecuados a los riesgos presentes y evitar improvisaciones en instalaciones eléctricas, conexiones de gas, estructuras y equipos.

    Lanzan campaña “Fonda Protegida” para reforzar seguridad laboral en Fiestas Patrias Diego Martin

    En materia de emergencias, la campaña recomienda establecer procedimientos de respuesta ante incendios, sismos y otras situaciones, mantener despejadas y señalizadas las vías de evacuación, identificar zonas de seguridad y procurar que las personas trabajadoras sepan cómo actuar frente a una emergencia.

    Respecto de la manipulación de alimentos, se recomienda mantener separados los productos crudos de aquellos preparados para el consumo, conservar los residuos en recipientes cerrados y reforzar las medidas de higiene.

    Principio de automaticidad

    El ISL recordó además que la Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho y que las y los trabajadores cuentan con esta protección desde el inicio de la relación laboral.

    Para las personas trabajadoras dependientes, el principio de automaticidad garantiza la protección incluso cuando el contrato se encuentre en proceso de tramitación, aspecto que cobra especial relevancia durante Fiestas Patrias debido a la contratación temporal que puede producirse para estas actividades.

    La campaña “Fonda Protegida: Seguridad Compartida” continuará durante las celebraciones con el despliegue territorial de los equipos del ISL en las distintas regiones del país, entregando información, prevención y orientación a personas trabajadoras y entidades empleadoras.

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