Pedro Pablo Larraín, fundador del Grupo Sartor, ratifica su rechazo a ser trasladado hacia Capitán Yáber

El fundador del Sartor Financial Group, Pedro Pablo Larraín (47), desistió por segunda vez un traslado hacia el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En el marco del caso Sartor, el ingeniero comercial permanece en prisión preventiva en Santiago 1 desde el 18 de agosto. En el mismo centro se encuentra Sergio Yáñez Astete (64), socio fundador del factoring Emprender Capital.

Durante este pasado 11 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Santiago autorizó una reubicación de ambos a la R.E.P.A.S. C.D.P. Capitán Yáber para el cumplimiento de sus cautelares. Esto, “en caso de mantener los imputados su voluntad en este sentido”.

La determinación del tribunal se forjó en torno al informe de factibilidad de traslado emitido por Gendarmería el 9 de septiembre. En el documento indican que ambos imputados están en buenas condiciones de seguridad y segmentación en Santiago 1, “no registrando problemas de convivencia con el resto de la población penal ni hechos que vean afectada su integridad física”.

De todas formas, el oficio recalca que el Anexo Penitenciario ubicado en avenida Pedro Montt cuenta con plazas disponibles. Estas fueron liberadas tras la modificación de las medidas cautelares de Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados en la “trama bielorrusa”.

Larraín en Santiago 1

Mientras que ya fue transferido a Capitán Yáber su hermano Carlos Larraín (49), exdirector de la Administradora General de Fondos de Sartor, Pedro Pablo Larraín rechazó nuevamente el movimiento.

Benjamín Sobarzo, su abogado, comunicó al Juzgado de Garantía que, tal como se señaló en una audiencia del 7 de septiembre, su representado “ha desistido de su solicitud de ser trasladado”.

En ese momento, el fundador del Grupo Sartor rechazó el movimiento para cederle el cupo a Yáñez, quien alegaba por amenazas en Santiago 1 y problemas de salud.

Así, Sobarzo reforzó que la voluntad actual de Larraín es “ mantenerse el módulo en que ha sido segmentado en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 ″, por lo que pidió al tribunal informar a Gendarmería y no hacer efectivo el desplazamiento.