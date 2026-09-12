Seis meses de Kast en La Moneda: oposición acusa fracaso económico y oficialismo pone el foco en empleo y seguridad

El Presidente José Antonio Kast cumplió seis meses en La Moneda en medio de la preocupación por el deterioro del mercado laboral. Es así que miembros de la oposición y el oficialismo hicieron un balance de la gestión del Mandatario.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) fue categórica y señaló que el gobierno batió un “récord pero ninguno de los que prometió”. En especificó, sostuvo que batió un récord en “rotación de autoridades, en encarecer la vida de los chilenos y total improvisación en el manejo internacional”.

En materia de seguridad, Urrutia afirmó que el Ejecutivo batió “un récord en puestas en escena”, mientras “impulsan leyes para criminalizar manifestaciones en vez de enfrentar al crimen organizado”.

“El que más aburre es culpar de todo al gobierno anterior, sin asumir que hoy gobiernan ellos. Prometieron llegar preparados, pero siguen instalándose, y el costo de su improvisación y sus anteojeras ideológicas lo pagan las familias chilenas”, zanjó la diputada frenteamplista.

Por su parte, la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) e independientes cuestionó la gestión del Mandatario en materias laborales y económicas. El diputado y presidente de aquella tienda, Raúl Soto, cuestionó las proyecciones económicas y resultados del Ejecutivo.

“El informe de política monetaria es lapidario con nuestro país y con el gobierno de José Antonio Kast las proyecciones de crecimiento para este año 2026 están por debajo del 1%”, indicó.

Soto evaluó que “a 6 meses de iniciado este gobierno, creo que hay un fracaso en materia económica y en materia laboral, que son probablemente dos de sus principales compromisos de campaña”, sostuvo.

Con todo, el timonel del PPD llamó al Ejecutivo a “corregir el rumbo, a mostrar resultados y buena gestión” y afirmó que la colectividad está disponible para alcanzar acuerdos para reactivar la economía.

En esa misma línea, Héctor Ulloa, apuntó principalmente al escenario laboral. “Hay retrocesos que a nuestro juicio son evidentes. Hay un desempleo al alza de 9,5%, es decir, 0,8% más que el año pasado a esta misma fecha, 0,5% más que al inicio de este gobierno, hace 6 meses”, señaló.

Asimismo, Ulloa manifestó preocupación por “la relativización de la ley de 40 Horas, el contrato por hora, y el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo en materia de término de la indemnización por años de servicios”.

“Mientras retroceden los derechos laborales, lo que ha ofrecido el gobierno es un balón de gas de 15 kilos y eso no puede seguir”, agregó.

Desde la misma colectividad, Carlos Bianchi, apuntó que pese a las críticas, existe disposición para respaldar medidas que apunten a mejorar la situación económica. “Nos preocupa lo que está ocurriendo en el país, y estamos disponibles a ser parte de la solución”, afirmó.

Bianchi señaló que concurrieron a la firma de la reforma al mercado de capitales y destacó una propuesta orientada a la clase media, que contempla la creación de un fondo y posibles incentivos para la compra de viviendas nuevas o usadas.

En esa misma línea, el diputado Jorge Brito apuntó a la gestión del gobierno en materia de Relaciones Exteriores e indicó que “en apenas seis meses, el Gobierno debilitó la política exterior que a Chile le costó décadas construir”.

“Urge prudencia en Cancillería y que el Presidente remueva a su asesor internacional argentino-sionista. Ante tanto error frente a Argentina por el Estrecho de Magallanes, es lógico que se pida citar al Cosena, pues al parecer ni Cancillería ni Kast saben manejar solos esta crisis”, agregó Brito.

Reparos del oficialismo

Desde la vereda oficialista, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) valoró la aprobación de la megarreforma de Reconstrucción Nacional y la determinación del Ejecutivo en avanzar en su agenda de seguridad.

“Actualmente se está trabajando en propuestas en el Senado para robustecer la reforma de seguridad y darle viabilidad, debemos seguir avanzando en la agenda de seguridad y también en potenciar una agenda pro empleo para poder revertir la situación actual que vivimos como país”, sostuvo.

Los reparos de Sanhueza coinciden con la preocupación del Ejecutivo por el deterioro del mercado laboral que instaló el oficialismo en La Moneda, durante el comité político ampliado del pasado lunes.

En un intento de mantener el respaldo ciudadano, el Ejecutivo planea acelerar iniciativas de corto plazo y reflotar una idea que ya había circulado durante las últimas semanas: un nuevo subsidio al empleo .

Con todo, Sanhueza señaló que “el gobierno aprenderá de los traspieses ocurridos anteriormente y se empeñará en mejorar las gestiones prelegislativas para asegurar el respaldo primero del oficialismo a sus propuestas y para acercar posturas con los sectores más moderados de la izquierda para así poder sacar adelante los proyectos con votaciones más amplias”.

Asimismo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), destacó en diálogo con La Tercera la aprobación de la megarreforma e indicó que “este gobierno va por un buen camino”.

“Hemos depositado la confianza en el Presidente y vamos a llegar hasta el final con él, lo vamos a seguir apoyando en las buenas y en las malas”, agregó Moreira.

Con todo, reconoció que “parte de la instalación tuvo problemas” y que “no es normal que más de 30 seremis hayan dejado su cargo. Aquí hay responsabilidades de quienes recomiendan nombres”.