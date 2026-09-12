Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid

Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Fecha 5.

Los blancos vienen de caer por 0-1 ante el Real Betis en la jornada anterior, mientras que su rival se alzó por 3-2 ante Racing.

Cuándo juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano es este sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.