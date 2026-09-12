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    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Los Merengues buscan dejar atrás su derrota en LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid

    Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Fecha 5.

    Los blancos vienen de caer por 0-1 ante el Real Betis en la jornada anterior, mientras que su rival se alzó por 3-2 ante Racing.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano

    El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano es este sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano

    El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridRayo VallecanoReal Madrid - Rayo VallecanoReal Madrid vs Rayo VallecanoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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