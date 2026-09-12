Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming
Los Merengues buscan dejar atrás su derrota en LaLiga de España.
Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Fecha 5.
Los blancos vienen de caer por 0-1 ante el Real Betis en la jornada anterior, mientras que su rival se alzó por 3-2 ante Racing.
Cuándo juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano
El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano es este sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano
El partido del Real Madrid contra Rayo Vallecano se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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