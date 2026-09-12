Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Ipswich Town por la Premier League. Foto de redes sociales @cpfc

Este fin de semana llega el siguiente desafío del Crystal Palace en la Premier League, que recibe a Ipswich Town por la Fecha 4.

El cuadro de Darío Osorio llega tras su victoria en la Carabao Cup por 3-0 ante Middlesbrough y este fin de semana se mide con el equipo de Marcelino Núñez por la liga inglesa.

Cuándo juega Crystal Palace vs. Ipswich Town

El partido de Crystal Palace contra Ipswich Town es este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Selhurst Park de Inglaterra.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Ipswich Town

El partido de Crystal Palace contra Ipswich se transmite en la plataforma Disney+, en el apartado de ESPN del Plan Premium.