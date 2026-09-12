Del tío Wom al señor OK: Un CEO para una teleco que quiere ser más seria

No se dice okey, su apellido es Ok. Aunque su objetivo como nuevo gerente general de Wom -aún interino- probablemente sea que la empresa responda a la expresión norteamericana: que su red esté OK, que sus proyectos comprometidos estén OK y que sus resultados financieros estén OK.

Andrés Ok (43) asumirá el puesto que hasta el martes ocupó, en su tercera incursión al mando de la empresa de telecomunicaciones, su mayor símbolo: Chris Bannister, quien fuese su primer gerente general e incluso rostro comercial, cuando se hizo conocido como el “tío Wom”.

El economista argentino no es un recién llegado a la compañía. De hecho, formó parte del equipo que lideraba Bannister cuando fundó Wom en 2015, con ese estilo desenfadado y disruptivo que los hizo penetrar con fuerza en un mercado de telefonía móvil dominado por Entel, Movistar y Claro.

Coreano-argentino-chileno

De padre coreano y madre argentina, Ok nació en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Estudió eso sí en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, un liceo secundario público, símil del Instituto Nacional de Chile y dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Quedó huérfano de muy joven y debió trabajar formalmente desde los 19 años tras ingresar a Economía en la misma UBA, por lo que se enorgullece de ser hijo de la educación pública.

En una acelerada carrera profesional, ya a los 24 años tuvo su primer cargo gerencial al mando del área de Market and Business Intelligence de la consultora de marketing Marco (2006-08), desde donde empezó a derivar a las telecomunicaciones.

Después, fue gerente de operaciones retail en Nokia (2008-11), donde le tocó montar su área de ventas; de retail en Nextel (2011-14), cuando debió crear un área de ventas al consumidor y pasó de 1 a 2 millones de clientes en un año, y de venta directa en Telefónica Argentina (2014-15), donde estuvo encargado de la fusión del negocio fijo y móvil de Pymes.

Su primera estadía en Wom partió con una entrevista con Bannister, quien se negaba a nombrarlo VP por su juventud: tenía 32 años. Lo convenció explicándole que ya había pasado por todas las posiciones y áreas de canales de ventas. Estuvo casi nueve años como vicepresidente de los canales de ventas y operaciones con clientes, como par de Sebastián Precht, quien estaba en marketing y que en 2023 se convirtió en CEO.

En 2024, cuando se discutía la posibilidad de una reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, Bannister, quien vivía su segundo periodo como CEO, fue reemplazado por el argentino Martín Vaca. Vaca conversó con Ok, le pidió su cargo, pero lo recomendó para que concursara por el puesto que él dejaba: CEO de la empresa de call center Apex América. Se fue para tener su primera experiencia al mando de una compañía, con presencia en seis países de la región y sede en Córdoba. A su familia, sin embargo, le gustó Chile, por lo que se quedó acá. Él viajaba dos veces al mes a la ciudad argentina, otra semana se iba de gira por la región y la otra permanecía en Chile: acumuló 80 viajes en un año.

Concluido el Capítulo 11 y con la llegada a Wom de nuevos dueños -los fondos Blackrock, Amundi, Moneda y MAN GLG-, volvió Bannister al mando en marzo de 2025 y convenció al directorio de repatriar a Ok.

19/03/2026 - CHRIS BANNISTER, CEO WOM. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Un conocedor de la interna de la mesa cuenta que al llegar se dieron cuenta que necesitaban contar con un segundo de Bannister para una eventual línea sucesoria, que conociera la empresa, para que se desarrollara y creciera junto a él. “Él se acordó de Andrés”, recuerda.

Ok aceptó volver a contar de junio de 2025, incluso resignando dinero, para acompañar a su exjefe “en su último baile”. Un cercano lo explica con que le tiene cariño a la empresa y a Bannister, y quería que en esta etapa le fuera bien.

Cinco fuentes consultadas coinciden en su perfil ejecutivo: muy comercial y muy de operación, preocupado de la experiencia del cliente, de la calidad de servicio y del funcionamiento operativo.

Y al cabo de poco más de un año, le toca reemplazarlo. El directorio habló con Ok para dejarlo como CEO interino, pues quieren probar que es el mejor candidato y cumple con las condiciones para mantenerse. Fuentes conocedoras de Wom creen que es muy probable que sea confirmado.

La mesa directiva la integran Mauricio Ramos como presidente, junto a quien fuera presidente de Telefónica Chile hasta 2018 Claudio Muñoz, el presidente de la consultora Pirinate Eugene Davis, el socio de Altis, Alejandro Puentes, y el propio Chris Bannister, quien también dejó ese cargo.

Según una fuente que conoce lo que ocurre en el directorio, Bannister, como miembro, fue parte de la decisión y la tomó “sorprendentemente bien”.

De hecho, su despedida, en un post a través de su cuenta de LinkedIn, fue muy distinta a la que había publicado cuando se fue en 2024. “Me despido con mucho cariño y quiero darle las gracias a la junta directiva y a cada uno de los propietarios que vieron el potencial de Wom y lo respaldaron con todo lo necesario para fortalecerlo”, dijo.

Según dos fuentes internas, el directorio hizo un trabajo previo ordenado y prolijo, que evitara herir susceptibilidades, antes de definir la salida de Bannister. Y según confiesa un testigo, Bannister fue informado, fue parte de las conversaciones y se dio una coincidencia favorable: el primer convencido del cambio fue el propio “tío Wom”. Esto, dado que la empresa tenía que dejar de exhibirse como un adolescente rebelde e inquieto, y pasar a comportarse como adulto. Como dijo un director: “ponerse pantalones largos”.

Luego de hacer patente la decisión, fue Ramos quien habló con Ok para plantearle la idea de mantenerse al mando.

“Es la persona mejor preparada para el cargo. Tiene conocimiento de la industria, conoce la empresa, es ágil, con ideas”, resume un actual ejecutivo de Wom.

En este año de trabajo, Ok ha trabajado en habilidades de liderazgo, asiste regularmente a los directorios y ha avanzado en desarrollo de negocios. De hecho, comentan que Ok fue quien ideó la nueva campaña de venta de los llamados “tres planes simples”, que busca simplificar la oferta para clientes sin cargos sorpresas ni subidas de precios, la que, aseguran, ha tenido buenos resultados.

Aún falta eso sí que Ok establezca vínculos empresariales y relaciones institucionales con la industria y la autoridad, áreas que asumió momentáneamente Claudio Muñoz, pero que Ok deberá asumir pronto para consolidarse como CEO.

Lo que cuentan desde la empresa es que Ok está de cabeza con la idea de mejorar resultados -los ingresos han subido, el Ebitda ha subido, pero su alta depreciación le ha impedido mostrar utilidades netas- y, sobre todo, cumplir con los dos enormes proyectos, red 5G y Fibra Óptica Nacional, que comprometió con la autoridad, pero que han sufrido graves retrasos y multas. Tiene hasta diciembre para mostrar si estos proyectos estarán OK.