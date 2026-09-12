Grupo Von Appen finaliza disputa con Uruguay y propone inversión por US$ 900 millones

Sin demanda y con un proyecto millonario sobe la mesa. Así terminó para el Estado uruguayo la amenaza del chileno Grupo Von Appen a través de su firma Neltume Ports de un arbitraje por US$ 600 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde reclamaba una indemnización.

El 4 de septiembre, las partes notificaron el retiro formal de la demanda y dos días después, el 6 de septiembre, la compañía chilena presentó a la Presidencia de la República de Uruguay un proyecto para construir una nueva terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, por US$900 millones.

Según los registros del Ciadi, el retiro de la demanda fue comunicado el 19 de agosto y el acuerdo entre Neltume y el gobierno uruguayo para poner fin al proceso se oficializó el viernes 4 de septiembre. Días después, la compañía presentó a la Presidencia de la República un proyecto para construir una nueva terminal especializada de contenedores en el mismo puerto, por US$ 900 millones, lo que la instala como candidata a levantar una segunda terminal en el mismo recinto portuario por el que llevó a Uruguay ante el Ciadi.

Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, encabezó personalmente la primera aproximación del grupo chileno al gobierno uruguayo: a mediados de julio, él, junto a otros directivos de la compañía, presentó ante el presidente uruguayo Yamandú Orsi, el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz y la ministra de Transporte Lucía Etcheverry, la idea inicial de una nueva terminal de contenedores en Montevideo. Según los medios uruguayos entonces se habló de una inversión estimada en US$300 millones. Dos meses más tarde, cuando el proyecto se formalizó, escaló a US$900 millones y esta vez fue Fernando Reveco, el gerente de desarrollo de negocios de Neltume Ports, quien lo presentó a la prensa uruguaya como “una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo”.

Todo comenzó en 2021, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou extendió hasta 2081, mediante dos decretos la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), el operador especializado en contenedores del puerto de Montevideo, controlado en un 80% por el grupo belga Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP). Esos decretos aprobaron además un nuevo régimen de gestión que concentró en TCP la operación de contenedores, con preferencias de atraque a su favor. Ello prácticamente sacó del negocio a Neltume Ports: la participación de Montecon en la carga contenedorizada del puerto cayó de cerca de 55% a aproximadamente 20%, y Neltume Ports debió despedir o relocalizar a un 40% de su personal.

Sentencia del TCA

El 23 de mayo de 2024, Neltume Ports S.A. llevó el caso al Ciadi, invocando el acuerdo de protección de inversiones entre Chile y Uruguay. El tribunal -integrado por el peruano Alfredo Bullard como presidente, la argentina Valeria Galíndez, designada por Neltume, y la italiana Loretta Malintoppi, por los uruguayos- se constituyó el 30 de julio de 2025. El proceso fue suspendido a solicitud de las partes desde el 25 de agosto de ese año hasta el 12 de enero de 2026. Luego hubo otra prórroga, hasta el 13 de abril de 2026 sin que hubiera acuerdo. Las negociaciones se reanudaron el 5 de mayo, pero el 27 de mayo la propia Neltume propuso la recusación de la árbitro Malintoppi, lo que gatilló una nueva suspensión; sus coárbitros rechazaron esa recusación el 29 de julio.

En paralelo, Montecon había impugnado los decretos que la sacaron del mercado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El 17 de diciembre de 2025, esa entidad anuló la cláusula que impedía habilitar una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo, al considerar que la libre competencia exige que existan al menos dos concesionarios en igualdad de condiciones.

Consultadas por Pulso, fuentes de Ultramar explicaron que la decisión de desistir del arbitraje se apoyó, sobre todo, en esa sentencia del TCA que confirmó lo que -según dijeron- siempre fue el reclamo de fondo de la compañía: la posibilidad de que el gobierno habilite otras terminales especializadas de contenedores en régimen de concesión. Las fuentes precisaron que el acuerdo firmado con el gobierno uruguayo se limita al desistimiento del arbitraje y no contempla pago, condición ni compensación de ningún tipo, en ninguna de las dos direcciones; y negaron expresamente que el Estado uruguayo haya ofrecido mejores condiciones de competencia o de atraque a cambio del retiro de la demanda.

El prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Jorge Díaz, dijo a la prensa local que con el cierre de este conflicto, Uruguay “no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma” a Neltume, y calificó el cierre como “un triunfo” para el país, en la medida en que la empresa se comprometió a no iniciar futuras demandas por los mismos hechos.

Sobre el nuevo proyecto, fuentes de Ultramar enfatizaron que éste no deriva de ningún ofrecimiento del gobierno, sino que “se ampara en las reglas vigentes ya confirmadas por la sentencia del TCA”.

Un antes y un después

La iniciativa, conocida en la prensa uruguaya como Montevideo Container Terminal, sumaría más de 900 metros de línea de atraque, áreas de respaldo y tecnología de última generación, con el objetivo de recuperar el volumen de carga que Montecon perdió en los últimos años y transformar a Montevideo en un hub logístico regional para Argentina, Brasil y Paraguay. Fernando Reveco, gerente de desarrollo de negocios de Neltume Ports, dijo a medios locales que se trata de “una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo”.

En todo caso, para el gobierno de Uruguay el frente arbitral no está cerrado por completo. ATCO, el socio canadiense de Neltume Ports en el consorcio que controla Montecon, mantiene su propio arbitraje que presentó ante el Ciadi el 9 de mayo de 2024, dos semanas antes que Neltume. Ese proceso sigue en pie y el tribunal arbitral aún no ha sido designado, de acuerdo al estado online del caso.

En 2025 el puerto de Montevideo registró una caída del 30% en contenedores, debido a la salida de dos navieras y más de 30 días de paros y huelgas. En 2024, la terminal había movilizado aproximadamente 1.100.000 TEUs, mientras que el año pasado cerró en 850 mil. Pese a la caída en la carga de containers otros negocios del puerto como los movimientos de graneles, minerales, vehículos, madera, celulosa y pasajeros registraron incrementos, que compensaron parcialmente la pérdida de contenedores en tránsito.