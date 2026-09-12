Juan Sutil: “Hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor”

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, está dedicado de lleno a su actividad empresarial. Sin embargo, sigue de cerca la contingencia política y económica del país. Y por lo mismo, en esta entrevista, hace un balance de los primeros seis meses de la gestión del gobierno de José Antonio Kast y del equipo económico que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. También se pronuncia sobre la carrera que ya se desató en la CPC por el liderazgo para reemplazar a Susana Jiménez, cuyo periodo al mando del multigremial concluye a fin de año.

El gobierno está cumpliendo seis meses, ¿cuál es su balance de la gestión que ha tenido la administración de José Antonio Kast?

-En las cosas sustanciales, el gobierno ha sido muy exitoso. El haber aprobado la megarreforma con la velocidad y las mayorías con que fue aprobada, y que fijan las bases para que el país empiece a funcionar nuevamente en forma más eficiente y oportuna. Lo otro que es muy importante y que lo aprecio como empresario, es que los servicios públicos están volviendo a funcionar. Está funcionando la Dirección General de Agua, está funcionando la Dirección de Obra Hidráulica, están funcionando las seremis, están funcionando los servicios públicos. Eso va generando un ambiente de optimismo, de que efectivamente cambiamos la etapa. Pasamos del gobierno del Presidente Boric, que era bien confrontacional, se definían como antisistema o antiempresa, y costó mucho convivir con eso. Hoy día hay una actitud muy distinta, que es facilitar las cosas. Nadie está relajando la vena en términos de los niveles de exigencia, pero sí se están agilizando los tiempos, se está cumpliendo, se toma conciencia de la importancia de que se realicen las inversiones en tiempo y fecha, y eso desde el punto de vista económico es fundamental, porque son las bases que van a fijar el crecimiento 2027, 2028, 2029 y en adelante.

Dada la favorable descripción que usted hace, ¿cómo explica que las expectativas económicas tanto de consumidores como empresariales estén a la baja?

-Difiero con eso. La expectativa desde el punto de vista empresarial es que las cosas van para mejor, y todas las medidas que se están tomando. Y los empresarios saben, pues los empresarios cuando invertimos lo hacemos para ver los resultados en tres años, cinco años u ocho años. Un proyecto minero tiene resultados en ocho o diez años, un proyecto agrícola los ve en cuatro o cinco, un proyecto industrial significa dos o tres años de construcción de una fábrica, entonces las expectativas desde el punto de vista empresarial son muy positivas por los ejemplos que estoy señalando.

13/04/2026 - JUAN SUTIL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿Y las de los consumidores, de las personas?

-Hoy día se vive mucha inmediatez. La gente cree que por aprobar una megarreforma o tomar decisiones como las que está tomando correctamente bien el gobierno, habrá reacciones inmediatas, y eso no existe. Si como empresario me aprueban un proyecto, me pongo en marcha y empiezo a contratar servicios, pymes y empieza la cadena (a funcionar), pero eso demora un poco, y eso no se refleja en las expectativas del chileno común. Pero por otro lado también está el hecho de que se generaron expectativas muy altas en la campaña, y eso hay que reconocerlo, que en mi opinión no fueron adecuadas. La gente tenía una expectativa mucho más rápida de acción y ese es un costo que cuesta diferenciarlo, porque tú no puedes echar a andar un país de nuevo y tenerlo caminando en seis meses. Los números malos que se ven hoy día son generalmente una resaca de lo que ocurrió con el gobierno del Presidente Boric.

¿Han faltado medidas de corto plazo para hacer frente a temas urgentes como la situación del mercado laboral?

-Estuve ayer en una presentación que me tocó hacer junto al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende. En esa instancia, él comentaba que los primeros 40.000 cupos que se habían fijado (del subsidio nacido al alero de la mesa de reactivación laboral) para incentivar el empleo ya estaban cumplidos y que estaban estudiando medidas para poder ampliarlo. Eso es positivo. Pero por otro lado también hay que entender que el gobierno, y en este caso el Estado, tiene un Presupuesto, que se negoció a fines del gobierno anterior, que fija lo que se puede gastar y, por lo tanto, se ha hecho lo máximo de lo que puede. Probablemente la discusión más de fondo es cómo se asigna el Presupuesto 2027. Tiene que haber medidas más sustanciales en términos de promover el empleo, empleos de emergencia. Este apoyo no solo tiene que ser a través de subsidios, sino que también entregar apoyo a los municipios que pueden generar empleo, tiene que haber también una asignación adecuada en los presupuestos que puede tener obras públicas y si no tienen los presupuestos, bueno, hay que tomar las medidas para incentivar y motivar las concesiones que lo pueden suplantar. Y para que eso tenga impacto rápido hay que moverse en materia de permisos con mayor agilidad. Eso yo lo veo que está ocurriendo.

Un hecho que marcó el devenir de las expectativas fue la decisión del gobierno de traspasar completamente el alza del precio del petróleo a precios locales en marzo. Según el Banco Central, esa medida generó un efecto en las expectativas de las personas, afectando el consumo. ¿En términos político fue un error?

-Cuando los gobiernos asumen, tienen que priorizar. Y este gobierno no puede dejar de enfrentar y dejar de pagar correctamente la PGU, no puede dejar de atacar y tratar de lograr disminuir las listas de espera. No puede dejar atrás el impacto que significa mejorar la educación o mantener los recursos de los municipios. La gente siempre destaca lo malo, pero no lo bueno y entre lo bueno se mantuvo el precio de la parafina, que es consumida principalmente por las personas más modestas, se mantuvo el precio del pasaje del Transantiago, se subsidió a la locomoción colectiva. Además, una persona que tiene un vehículo y que tiene la posibilidad de enfrentar una crisis, que además es una crisis internacional, no deseada, y si el gobierno no tiene los recursos, no queda más, en mi opinión, que afirmarse el cinturón. Eso obviamente en lo inmediato generó un impacto negativo, y eso no se puede dejar de reconocer, pero también se ha orquestado más allá de la cuenta. Esa es la realidad, porque vuelvo a insistir: el gobierno tiene que priorizar. No siempre se puede hacer todo, y si bien hubiera sido más fácil y políticamente más correcto haberlo hecho con una gradualidad, cuando no se puede, no se puede nomás. Es lo mismo que pasa en un hogar, hay momentos en que hay que afirmarte, y si tienes una crisis, te tienes que apretar el cinturón, no queda otra.

13/04/2026 - JUAN SUTIL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿A qué se refiere cuando dice que el tema de los combustibles se ha orquestado más allá de la cuenta?

-Hay personas que le sacan beneficio político. Lo que hay que hacer es explicarlo. Lamentablemente cuando se tiene una restricción presupuestaria y administras un presupuesto que ni siquiera lo fijaste tú, no te queda otra alternativa que tomar esta decisión por falta de recursos. Quizás estuvo mal explicado, pero si se hubiera explicado cómo lo estoy haciendo ahora, quizás la gente lo hubiera entendido mejor.

También es importante mirar que el Banco Central lucha contra la inflación. Hoy día tenemos una masa monetaria proporcionalmente menor a la que había antes del estallido social y de los retiros de los fondos de pensiones. Eso indica que hay una contracción de la masa monetaria, y al haber una contracción de la masa monetaria también hay una contracción mayor de financiamiento y circulante. Entonces, se debe entender que ese es un factor que no se puede dejar de considerar cuando uno hace un análisis más profundo y más correcto. La economía está contraída de alguna forma, porque se quiere disminuir la inflación, y eso no depende del gobierno, depende del Banco Central, que es autónomo. Eso genera un impacto, por supuesto, de contracción de la economía.

¿Eso significa que el Banco Central debería bajar más la Tasa de Política Monetaria?

-El Banco Central debería mirar con mayor atención este fenómeno que afecta el desempeño de la economía. Y a veces eso por supuesto que se contrapone con el eventual riesgo inflacionario. Yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer el Banco Central, lo que estoy constatando es que al haber una menor masa monetaria, por supuesto que hay más restricción, y al haber una tasa de interés alta, también hay más restricción, porque funcionan menos los proyectos, los créditos, el endeudamiento de las personas, y eso también afecta a la economía al haber menor circulante y una menor actividad.

¿Qué evaluación hace del manejo económico y principalmente del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

Hasta aquí y del punto de vista de la administración de la billetera fiscal, me parece que bien, con mayor realismo, buscando también invertir o gastar donde corresponde. La sensación que tenemos es mejor y por otro lado el manejo de los números claramente hasta aquí ha sido mejor. Las proyecciones se ven relativamente más certeras que lo que se hizo en el gobierno anterior.

La economía a julio acumula una caída de 0,4% y esta semana el Banco Central acaba de ajustar a la baja la proyección de crecimiento del PIB para 2026 y dice que crecerá menos de 1%. ¿Qué dicen esas cifras?

-No quiero excluir al gobierno de la responsabilidad, pero uno tiene que ser objetivo. Este gobierno está tomando las medidas para revertir esta ola que viene. Y la ola que viene es fruto del manejo económico del gobierno anterior, para bien o para mal. Entonces, a mí lo que me tiene que preocupar es el futuro, no el análisis del pasado y el análisis que yo hago hacia el futuro es positivo, porque se tomaron las medidas que van a fijar las bases. Es lo mismo que pasa cuando se ponen los cimientos de una casa y hoy día se están volviendo a reconstruir los cimientos para que la economía pueda funcionar mejor. Por naturaleza soy bastante optimista, porque, además, una de las cosas que son importantes es que este año del punto de vista de los ingresos fiscales quizá va a ser un año mucho más positivo, especialmente por el aporte minero en materia tributaria. Así, el déficit fiscal del año será menos complejo de lo que esperábamos que fuera.

En cuanto al manejo político del gobierno, ¿cómo lo ha visto?

-El gobierno tiene que mejorar, y lo he dicho en otras oportunidades, la forma en cómo comunica.

Elecciones en la CPC: “Es muy importante que esté bien representada por un empresario”

El expresidente de la Sofofa, Richard von Appen lanzó su candidatura para presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el directorio de la SNA decidió apoyar a Antonio Walker. A ello se suman otros dos posibles candidatos como son Patricio Donoso y Félix de Vicente. ¿Cómo ve este ánimo por participar en las elecciones gremiales?

-No solo están Richard y Antonio con interés de participar, sino que también hay otros que también tienen interés de participar. Son empresarios y a mí me parece muy bien que haya interés, que vuelva a haber interés del mundo empresarial y que sean empresarios de tomo y lomo los que quieran asumir estos desafíos. Es muy importante que la CPC esté bien representada por un empresario, ya sea cualquiera de los que se han nombrado. Todos ellos son empresarios que entienden cómo funcionan las empresas, que son dolientes de los problemas que tiene la economía y las propias empresas, y que puede contribuir a través de la CPC a mejores políticas públicas. Me parece muy bien que haya interés en participar, porque en un momento hubo muy poco interés, precisamente porque no era fácil asumir un cargo gremial, ya sea en las de ramas o en la propia CPC.

¿Ve a alguno con un mejor perfil que otro?

-Son todos muy buenos empresarios y tienen una linda trayectoria empresarial y gremial, incluso algunos como Félix (de Vicente) y Antonio (Walker), que han sido ministros de Estado. Es gente que tiene mucha experiencia y yo creo que cualquiera de ellos califica. Espero que los gremios se pongan de acuerdo para elegir al mejor.

¿Qué balance hace de la gestión que ha tenido Susana Jiménez?

-Me parece que ha sido una muy buena presidenta.