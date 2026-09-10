Jorge Quiroz y nueva reforma: “Que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”

Como un incentivo para que la industria de la construcción entregue viviendas a precios más competitivos calificó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la estructuración del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi).

Según el proyecto de reforma al mercado de capitales ingresado este miércoles al Congreso, el Fonavi tendrá como objetivo adquirir créditos hipotecarios de viviendas nuevas o usadas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras. La primera pérdida respecto de cada crédito individual la asume la industria, en un guarismo que será definido por reglamento. El fondo podrá alcanzar un tamaño por hasta US$20 mil millones, y tendrá duración indefinida.

En el marco del seminario “Transformando el mercado de capitales chileno”, organizado por Clapes UC, Quiroz enfatizó que, ahora, los usuarios decidirán entre adquirir viviendas nuevas o usadas, y recordó que “le hemos dado ya suficientes incentivos para que el mundo de construcción termine de vender su stock”.

En tal línea, indicó que “de esa misma manera, y prácticamente un incentivo a la competencia, que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”.

El titular de Hacienda, además, recordó que entrará en vigencia la rebaja al IVA para la construcción tras la aprobación de la megarreforma, y que la reforma a la ordenanza general de urbanismo y construcción, que “contribuirá a que el precio de vivienda baje”, se espera que sea aprobada “este mes, y espero que sea antes del 18″.

En su exposición, señaló que, si en los años 2000 el 65% de los hogares tenían vivienda, esa cifra ha bajado al 59%.