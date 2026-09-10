Empresas Ariztía pretende levantar planta de alimentos de US$100 millones en Cartagena

El grupo de empresas Ariztía, conocido por su producción de pollos, ingresó a trámite ambiental un proyecto para levantar una planta para la producción de alimentos para aves en la comuna de Cartagena, que demandaría una inversión de US$100 millones.

La iniciativa, denominada “Fábrica de Alimentos Las Majadas (FAMA)”, corresponde a una nueva fábrica que tendría una capacidad de producción de 75.000 toneladas por mes de alimentos, que se emplazaría en la carretera en Cartagena, en la Región de Valparaíso.

“La ubicación del proyecto fue definida a partir de un análisis integrado de variables operativas y territoriales, considerando factores como la conectividad con rutas principales, el uso de suelo permitido, el tamaño del predio, la cercanía al puerto de San Antonio y la presencia de numerosas unidades productivas avícolas en el entorno que podrían abastecerse del producto elaborado. Asimismo, la existencia de otros planteles de aves cercanos constituye una ventaja estratégica para la operación del proyecto”, explicó la empresa en la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

“Entre los principales atributos de la localización seleccionada destaca la proximidad tanto a los centros de abastecimiento como al puerto de San Antonio, lo que permite optimizar la logística de distribución y reducir las distancias recorridas por los camiones de despacho”, añadió.

Las instalaciones debieran contar con una superficie de 11,7 hectáreas dentro de un predio de 48,7 hectáreas.

“Para efectos de la caracterización y análisis de los Objetos de Protección susceptibles de intervención directa por el Proyecto, se ha considerado que eventualmente pudiera ocurrir movimiento de tierra entre las distintas áreas de la planta de alimentos, por lo que de manera conservadora se ha definido una superficie máxima de 20 hectáreas como área de intervención de obras”, dijo la firma.

El proyecto, con una vida útil estimada en 50 años, está asociado a la empresa Industrial Leyda Limitada, coligada de la sociedad holding del grupo Empresas Ariztía.

El plan incluye instalaciones para actividades tales como: recepción y almacenamiento de materias primas; los procesos productivos (como molienda, dosificación, mezclado, acondicionamiento, pelletizado, enfriado y post Pelletizado); almacenamiento de producto terminado, y despacho.

La fecha estimada de inicio de obras, de ser aprobado su permiso ambiental, es el 4 de enero de 2027. Durante la construcción se prevé la contratación de 250 trabajadores en promedio con un máximo de 400, mientras que en operación debiera contar con sólo 49 empleados en promedio y 145 en su peak.