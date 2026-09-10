Carabineros, PDI y organismos del Estado realizan operativo de fiscalización en La Vega Central

Durante la mañana de este jueves, personal Policial, en conjunto con varias instituciones del Estado, llevó a cabo un operativo de fiscalización en el sector de La Vega Central.

En la ocasión, fueron fiscalizados 14 galpones, con el fin de controlar y detectar eventuales irregularidades en el comercio y trabajo que se desarrolla en el sector.

En el operativo participó personal de Carabineros, Policía de Investigaciones, Seremis de Seguridad, Trabajo y Economía, así como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En el lugar personal de Carabineros realizó más de 50 controles de identidad y una veintena de fiscalizaciones vehiculares.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó el operativo y en conversación con Meganoticias, detalló que la PDI retuvo a cerca de 10 personas, “además también se ha hecho control de la documentación laboral de quienes están ejerciendo distintas labores en esta zona de La Vega. Y el SAC también tiene retenidos varios alimentos para constatar no solamente la procedencia, sino su condición sanitaria”.

“Esto se suma al esfuerzo contundente, grande, de sacar una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo”, añadió, a la vez que destacó la aprobación en el Congreso del aumento en la flagrancia de 12 a 24 horas.

“Estamos contentos de lo que pasó ayer, y creemos que también es un atisbo de lo que se viene para adelante. Sabemos que hay temas que discutir, pero siempre tiene que ser en el marco institucional que es el Congreso. Y estas fiscalizaciones las vamos a seguir adelante”, señaló.