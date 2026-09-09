Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

En un momento cumbre de su trayectoria profesional, la icónica agrupación nacional Movimiento Original fue distinguida como el primer Embajador Cultural de la comuna de Pudahuel. El galardón fue entregado por la Municipalidad de Pudahuel a través de su alcalde, Ítalo Bravo Lizana, en una emotiva ceremonia realizada en la Biblioteca Municipal que repasó la historia de la banda y el profundo arraigo territorial con la zona que los vio nacer.

Este reconocimiento institucional marca un hito sumamente significativo dentro de las celebraciones por los 20 años de carrera de Movimiento Original, consolidando el impacto social, musical y cultural que Aerstame, DJ Acres y Stailok han construido a lo largo de dos décadas.

“Pudahuel es nuestra casa, el lugar donde crecimos, donde nacieron nuestras primeras canciones y donde se formó gran parte de lo que somos como banda. Recibir este reconocimiento como embajadores culturales nos emociona profundamente y nos compromete a seguir llevando el nombre de la comuna con orgullo a cada escenario, porque Pudahuel siempre está en nuestro corazón”, expresaron los integrantes de la banda durante la ceremonia.

Por su parte, el alcalde Ítalo Bravo enfatizó la importancia de este hito dentro de la política cultural del municipio: “Existe un ser pudahuelino que se constituye con la dualidad del campo y la ciudad. Hay un valor de la esencia cultural que no se puede perder y por eso reconocemos hoy a Movimiento Original, valorando el patrimonio vivo de nuestro territorio”.

Este nombramiento llega en medio de una intensa agenda de celebración por las dos décadas de la banda. El punto culminante de este aniversario será el próximo 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, escenario donde ofrecerán un mega concierto histórico que reunirá a grandes referentes de la música chilena e internacional.

El encuentro se ha consolidado como una cumbre musical de gran envergadura. A los ya confirmados exponentes del rap y la música urbana como Ana Tijoux, Portavoz, ChysteMC, Shamanes Crew, MC Piri y el reconocido dúo español SFDK (quienes ofrecerán un show de larga duración), recientemente se sumaron invitados de primer nivel y de variados estilos: los históricos Inti-Illimani, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga y Semillah Skillz.

A la par con la preparación de su hito en el Estadio Bicentenario y la promoción de su más reciente álbum de estudio, Fuego (2026), la agrupación acaba de lanzar su sencillo “Pudahuel”. La canción —una pieza de nostalgia urbana junto a los ex miembros MC Piri y Semillah Skillz bajo el proyecto Estéreo Fam— reafirma la vigencia y la identidad de barrio que ha caracterizado a Movimiento Original durante sus 20 años de historia.