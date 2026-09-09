Orquesta y Coro SIP hicieron vibrar el Teatro Municipal de Santiago junto a Los Jaivas

Una noche marcada por la música, la emoción y el talento de sus estudiantes vivió SIP Red de Colegios este lunes 7 de septiembre en el Teatro Municipal de Santiago, donde la Orquesta y Coro SIP compartieron escenario con Los Jaivas en un concierto realizado en el marco de la conmemoración de los 170 años de la institución, según recalca un comunicado.

Ante cerca de mil asistentes, 130 estudiantes y 28 profesores de 13 colegios de la red protagonizaron una presentación inédita junto a una de las agrupaciones más importantes de la música chilena. El concierto reunió a estudiantes, familias, docentes, autoridades e integrantes de las distintas comunidades educativas de la SIP en uno de los escenarios más importantes del país.

La Orquesta y Coro SIP, conformada por 58 cuerdas frotadas, 20 instrumentos de viento, 10 percusionistas, dos bases armónicas y 46 integrantes del coro, se unieron con Los Jaivas e interpretar algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio, como “Mira Niñita”, “Mambo de Machaguay” y “Todos Juntos”, entre otras.

La experiencia buscó acercar a niños y jóvenes a una instancia artística de alto nivel y relevar el lugar que la música, el arte y la cultura ocupan dentro de la formación integral que impulsa la SIP.

“Ver a nuestros estudiantes compartir escenario con Los Jaivas es un hito que nos llena de orgullo y que refleja muy bien nuestra forma de entender la educación. Estamos convencidos de que la formación integral va mucho más allá de la sala de clases, la música, el arte y la cultura abren nuevos mundos, fortalecen la confianza y permiten que niños y jóvenes descubran sus capacidades y se atrevan a soñar en grande”, señaló el gerente general de SIP Red de Colegios, Santiago Blanco.

Para Los Jaivas, el encuentro tuvo también un significado especial. Claudio Parra, integrante de la banda chilena destacó durante la presentación que “fuimos invitados a tocar junto a una orquesta formada por alumnos de distintos colegios de la SIP, quienes prepararon un repertorio de nuestra música. Poder tocar juntos y vivir esta experiencia ha sido algo muy hermoso”, añadió.

Por su parte, Juanita Parra, integrante de Los Jaivas, puso énfasis en el sentido colectivo que compartieron sobre el escenario. “Nos emociona participar de un proyecto que busca aportar a través de la educación. Los Jaivas llevamos 63 años hablando de creación colectiva, vida en comunidad y de cómo entre muchos podemos hacer cosas hermosas. Por eso, compartir esta experiencia con estos estudiantes nos llena el corazón”.

El concierto formó parte de la agenda con la que SIP Red de Colegios está conmemorando sus 170 años de trayectoria, bajo el lema “Tradición e innovación que dejan huella”. Las celebraciones comenzaron en agosto con una Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Santiago, liderada por el Cardenal Fernando Chomalí, y continuarán con distintas actividades destinadas a reunir a las comunidades de la red y relevar el aporte que la institución ha realizado a la educación chilena a lo largo de su historia.