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    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    Michael Kiske, histórico cantante de la banda alemana Helloween -padres del power metal- habla con Culto del legado de un conjunto emblemático en el género y de su concierto de este viernes 11 en el Santander Arena.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    La banda Helloween puede sentirse orgullosa del fin del mundo. Fundados en Hamburgo en 1978, la agrupación ha encontrado en Chile uno de los epicentros globales de su fanatismo, el país donde se concentra una leal comunidad de devotos que adscriben a su credo inscrito en el power metal.

    “Lo que sucede en términos de energía del público, eso realmente hace la diferencia. Es difícil describir lo que es. Es una especie de desbordamiento de energías”, apunta el histórico cantante Michael Kiske en conversación con Culto al observar su feligresía chilena, y la de Sudamérica en general, con la que revalidará pasiones en un tiempo inmediato.

    Halloween se presentará este viernes 11 de septiembre en el Santander Arena de Santiago, un recinto para más de 10 mil personas que recibirá la celebración de las cuatro décadas del conjunto. Un trayecto donde se han consolidado como mentores precisamente del llamado power metal, ese sonido donde la velocidad se hermana con la melodía, las voces limpias y agudas, el virtuosismo y un toque de fantasía, influyendo a una legión de nombres como Stratovarius, Rhapsody of Fire o Sonata Arctica.

    Un legado y un lenguaje creativo que, por lo demás, ha conquistado a una audiencia más joven, fascinados por un sonido voluminoso que no extravía la vigencia.

    “Nos hemos convertido en lo que yo anhelaba cuando estaba joven”, reconoce el intérprete.

    Luego sigue: “Recuerdo muy claramente cuando fui al primer concierto de Iron Maiden o vi a Ronnie James Dio, o cuando iniciamos nuestra carrera. Cuando vi a todas esas bandas de adolescente, estaba emocionado por eso, y ahora lo hacemos nosotros. Después de tantos siglos de hacer esto, tienes una reputación, tienes una base de fans en todo el mundo. Lo que estábamos emocionados cuando éramos jóvenes, ahora lo hacemos nosotros mismos y intentamos emocionar a otros. Es bastante genial. A veces veo la misma expresión en la cara del público que tuve cuando era joven, cuando fui a los shows”.

    -Usted efectivamente partió muy joven en la música. ¿Imaginó que sus canciones se seguirían tocando en las grandes arenas luego de 40 años?

    Sí, cuando era un adolescente, estaba bastante convencido. Incluso antes de unirme a Helloween, no sé por qué, estaba convencido de que haría esto en mi vida. Cuando se terminó en los años 80, no estaba tan sorprendido. Sabía que Helloween era genial y que iba a funcionar. Pero esta vez, estoy sorprendido. Porque es más grande que en los años 80. Y no lo esperaba, para ser honesto. No tenía ninguna expectativa en particular. Cuando eres viejo, te vuelves más crítico. Simplemente sentí que era la cosa correcta para hacer ahora con la banda y hacer esto. Pero no sabía lo que esperar. Así que cuando empezamos a hacer esto, fue realmente sorprendente ver las reacciones. Y continúa. En muchos lugares, todavía crece.

    -Me gustaría hablar sobre los discos Keeper of the seven keys, partes I y II. Creo que son los discos que definen el power metal. ¿Estaba consciente de que Halloween estaba creando algo nuevo?

    Estos son mis favoritos también. Fue un gran momento para la banda en general. Sabíamos que era genial, porque los amábamos. Estábamos muy emocionados. Siempre pensé que el aspecto de la comedia de algunas canciones, como Dr. Stein o Rise and fall, sabía que eso era único. Nadie lo hacía. El metal es malo o serio. Hay historias de cuentos de hadas y cosas así. Pero tener un aspecto de la comedia fue nuevo.

    “Pero no pensamos en eso. No pensamos en hacer algo que muchos años después fuera considerado como una producción innovadora. Porque lo que hicimos, en nuestra propia opinión, era robar lo que nos gustaba. Tomar un poco de Metallica, un poco de Maiden y hacer lo que queríamos. Así es como haces música cuando empiezas a escribir canciones cuando eres joven. Estás emocionado por ciertos hombres. En nuestro caso fue Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath. Hubo mucha influencia de Deep Purple, Rainbow. Accept fue muy importante. Tuvimos todas estas influencias y lo hicimos de nuestra propia manera. Así es como aprendes a hacer esta música. Haces un poco de copia en el principio, pero cuando tienes suficiente personalidad y hay suficiente individualidad, haces tu propia cosa. Y esto es básicamente lo que pasó”.

    -¿Qué hizo que su reunión con Helloween fuera posible?

    El tiempo, supongo. Fuimos en un círculo completo. Cuando piensas en la industria de la música, es fácil decir que sería mucho mejor si lo hubieras hecho 20 años antes o 15 años antes. Pero no era posible. No estaba en un lugar en el que eso hubiera sido posible de cualquier forma. Incluso un par de años antes, Andi (Deris) estaba diciendo algo en una entrevista que él quería hacer algo así y seguro que nos juntaríamos algún día. Y yo estaba como: ¿de qué está hablando? Eso no va a suceder. No era el momento. Es muy difícil explicar los ritmos en la vida. A veces algo tiene que terminar. No hay nada que puedes hacer, solo termina y luego haces otras cosas.

    “Por cualquier razón, las cosas cambian, tú cambias, una cosa lleva a la otra y luego tienes una reunión. Me sentí como que fue realmente un alivio hacer eso porque durante muchos años estaba muy decepcionado y enojado con varias personas y con la escena en general. Y hacer eso es como cerrar el capítulo y ahora podemos hacer esto de una manera que nunca pensé que sería posible. Y creo que la razón es el tiempo. Cuando el tiempo es correcto, las cosas se vuelven reales. Durante toda mi vida he estado siempre pasando por una vida así. Nunca hice un plan. Solo quería hacer música. Quería ser cantante. Quería estar en una banda de rock. Esa fue la única cosa. Pero yo no era alguien que hizo un plan”.

    -La gente lo describe habitualmente como una de las voces más grandes del power metal. ¿Se siente cómodo con esa etiqueta?

    No lo creo. No hay mejor baterista. No hay mejor cantante. Son solo individuos. Solo habrá un Rob Halford. ¿Entiendes lo que quiero decir? Solo habrá un Bruce Dickinson. No hay nadie que pueda ser mejor que ellos porque son solo individuos. Tienen su propia cosa, su propia personalidad.

    Pero sé lo que significan porque hablo lo mismo. Hay un cantante alemana llamado Davina Michelle. Para mí, es la mejor voz en el planeta. La mayoría de la gente ni siquiera la conoce. Es solo la forma en la que expresamos la emoción sobre algo.

    -¿Cuál es el legado musical de discos como Keeper of the seven keys, partes I y II?

    No sé, fue un momento muy especial para la banda. Como dije antes, cuando eres joven, tienes un determinado impulso. Tienes un determinado idealismo, un determinado, no quiero decir arrogancia, es la palabra equivocada, pero estás convencido de ti mismo. O sea, mira a Metallica, cómo eran cuando eran jóvenes. Si no tuvieran esa actitud, nunca hubieran llegado donde al final llegaron.

    “Y esta combinación crea una energía con estar especialmente emocionado sobre todo. Eres todavía un fan de ciertas bandas y eso te da un impulso. Eso da esos recuerdos, un sentimiento especial, un espíritu especial que no puedes recrear”.

    “La banda es diferente ahora. Creo que en ciertas maneras estamos aún mejor, en otras maneras solo diferentes. No olvides que toda la onda metal del hard rock era nueva, era fresca. No es como hoy, donde es casi una música más antigua. O sea, incluso no parece realmente morir y siempre encuentras nuevos fanáticos que se sienten emocionados por ello. Pero en esos días era una nueva onda de música. Todo era un buen momento en general en los 80. Y creo que los recuerdos son solo nuestra expresión de ese momento, de la manera en que nos gustaba hacer música en esos días”.

    -Después de 40 años de Halloween y 40 años de carrera, ¿qué queda para Michael Kiske?

    No mucho. Todavía quiero hacer algunos trabajos solo, quiero escribir algunas canciones. Quiero mantener mi voz y quiero divertirme con los chicos. El momento es genial. Hemos estado haciendo muchos shows en Europa y el espíritu de la banda es increíble. Es genial, divertido y todavía podemos de alguna manera ser relevantes en términos de los recuerdos que hacemos. La mayoría de las bandas que llegaron como la primera ola de metal, y no voy a dar nombres, pero la mayoría de las bandas que eran grandes en los 80, cuando hacen recuerdos, tal vez hay una o dos canciones interesantes y el resto es lo mismo que escuchas durante siglos. Y de alguna manera creo que hemos podido hacer que suene como nosotros, pero también es diferente. Así que todavía tenemos algo que decir artísticamente y sería genial si pudiéramos continuar teniendo eso para continuar con lo que sea. El próximo recuerdo ya está hecho.

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