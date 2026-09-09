“Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

Erick Pulgar es uno de los jugadores más valiosos en la actualidad de Flamengo de Brasil. Incluso, el club acaba de confirmar la extensión de su contrato hasta 2029. Sin embargo, el volate chileno ha ido de menos a más en el equipo, en el cual hoy es una de sus principales figuras.

La semana pasada, el Mengao consiguió hacer pública la extensión del vínculo del antofagastino. Después de varios días de negociaciones y desacuerdos, ambas partes hicieron concesiones para asegurar la permanencia del jugador. Uno de los argumentos que espoleó el apuro de los cariocas fue la oferta del Neom de Arabia Saudita, elenco que ofreció a jugador un salario anual de US$ 5,4 millones.

En ese escenario, el Fla presentó una oferta con un aumento salarial y una prórroga del contrato. Con este nuevo compromiso, el exjugador de Universidad Católica no es el mejor pagado en su posición en el equipo, que tiene a Jorginho a la cabeza con más de 7 millones por temporada. Sin embargo, el chileno estará ahora al mismo nivel que el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien ingresa alrededor de 3,6 millones de la divisa norteamericana por año.

En ascenso

El exmediocampista de Bologna arribó a la Cidade Maravilhosa a finales de 2022, previo pago de una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares. Contratación que fue una apuesta para el gigante de Brasil y que, solo con el tiempo, pudo consagrarse como una pieza importante del equipo.

Después de cuatro años, los números del chileno justifican plenamente esa confianza. El volante ha disputado 167 partidos con el Rubro Negro y ha conseguido ocho títulos con esa camiseta, entre ellos dos títulos de Copa Libertadores: 2022 y 2025.

Sin embargo, el futbolista tuvo un comienzo discreto que, de alguna manera, redundó en una falta de confianza de la dirigencia del Mengao. Así quedó de manifiesto en la presentación de los refuerzos Anthony Valencia y Joaquín Freitas, los dos más recientes fichajes.

En la misma ocasión, el director deportivo del club José Boto aprovechó la ocasión para pedir paciencia a los recién llegados. Para ello, el encargado de fichajes ejemplificó con el ascenso en el rendimiento del chileno para pedir tiempo a los nuevos jugadores.

“Quiero pedirles paciencia con estos jugadores, pero principalmente a ustedes los jugadores, que les den más tiempo para su adaptación. Y les daré un ejemplo de cómo funciona este equipo”, comenzó diciendo el dirigente.

Luego, remató con una clara descripción y emplazó a los periodistas: “miren lo que ha ocurrido con Pulgar, de quien hoy todos aquí escriben cosas maravillosas, con razón justa razón. Ahora es una estrella, pero llegó siendo un fracaso. Un verdadero fracaso, como dicen. Muchos de ustedes escribieron que era un fracaso”.

Asimismo, concluyó que “así que les pido por favor que hagan caso omiso de los análisis y céntrense en estos jugadores que son importantísimos hoy en día, porque algunos llegaron con malas críticas y soy son estrellas”.