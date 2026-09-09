SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

    El volante chileno llegó en 2022 procedente de la Fiorentina de Italia. El director deportivo José Boto recordó la evolución del antofagastino para pedir tiempo a las nuevas incorporaciones.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Flamengo no olvida el discreto inicio de Pulgar en el club. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida Servicios / La Tercera

    Erick Pulgar es uno de los jugadores más valiosos en la actualidad de Flamengo de Brasil. Incluso, el club acaba de confirmar la extensión de su contrato hasta 2029. Sin embargo, el volate chileno ha ido de menos a más en el equipo, en el cual hoy es una de sus principales figuras.

    La semana pasada, el Mengao consiguió hacer pública la extensión del vínculo del antofagastino. Después de varios días de negociaciones y desacuerdos, ambas partes hicieron concesiones para asegurar la permanencia del jugador. Uno de los argumentos que espoleó el apuro de los cariocas fue la oferta del Neom de Arabia Saudita, elenco que ofreció a jugador un salario anual de US$ 5,4 millones.

    En ese escenario, el Fla presentó una oferta con un aumento salarial y una prórroga del contrato. Con este nuevo compromiso, el exjugador de Universidad Católica no es el mejor pagado en su posición en el equipo, que tiene a Jorginho a la cabeza con más de 7 millones por temporada. Sin embargo, el chileno estará ahora al mismo nivel que el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien ingresa alrededor de 3,6 millones de la divisa norteamericana por año.

    En ascenso

    El exmediocampista de Bologna arribó a la Cidade Maravilhosa a finales de 2022, previo pago de una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares. Contratación que fue una apuesta para el gigante de Brasil y que, solo con el tiempo, pudo consagrarse como una pieza importante del equipo.

    Después de cuatro años, los números del chileno justifican plenamente esa confianza. El volante ha disputado 167 partidos con el Rubro Negro y ha conseguido ocho títulos con esa camiseta, entre ellos dos títulos de Copa Libertadores: 2022 y 2025.

    Sin embargo, el futbolista tuvo un comienzo discreto que, de alguna manera, redundó en una falta de confianza de la dirigencia del Mengao. Así quedó de manifiesto en la presentación de los refuerzos Anthony Valencia y Joaquín Freitas, los dos más recientes fichajes.

    En la misma ocasión, el director deportivo del club José Boto aprovechó la ocasión para pedir paciencia a los recién llegados. Para ello, el encargado de fichajes ejemplificó con el ascenso en el rendimiento del chileno para pedir tiempo a los nuevos jugadores.

    “Quiero pedirles paciencia con estos jugadores, pero principalmente a ustedes los jugadores, que les den más tiempo para su adaptación. Y les daré un ejemplo de cómo funciona este equipo”, comenzó diciendo el dirigente.

    Luego, remató con una clara descripción y emplazó a los periodistas: “miren lo que ha ocurrido con Pulgar, de quien hoy todos aquí escriben cosas maravillosas, con razón justa razón. Ahora es una estrella, pero llegó siendo un fracaso. Un verdadero fracaso, como dicen. Muchos de ustedes escribieron que era un fracaso”.

    Asimismo, concluyó que “así que les pido por favor que hagan caso omiso de los análisis y céntrense en estos jugadores que son importantísimos hoy en día, porque algunos llegaron con malas críticas y soy son estrellas”.

    Más sobre:FútbolErick PulgarFlamengoJosé Boto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Jorge Quiroz y nueva reforma: “Que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”

    PDI incauta casi 400 kilos de explosivos en zona desértica en San Pedro de Atacama

    BCE vuelve a subir las tasas ante la amenaza de la inflación en Europa

    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    Lo más leído

    1.
    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    2.
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    3.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    4.
    “Provocó consternación”: prensa canadiense lamenta el gol que se perdió Alexis Sánchez en la caída del Montreal

    “Provocó consternación”: prensa canadiense lamenta el gol que se perdió Alexis Sánchez en la caída del Montreal

    5.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    6.
    El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

    El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes
    Chile

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    PDI incauta casi 400 kilos de explosivos en zona desértica en San Pedro de Atacama

    Carabineros, PDI y organismos del Estado realizan operativo de fiscalización en La Vega Central

    Jorge Quiroz y nueva reforma: “Que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”
    Negocios

    Jorge Quiroz y nueva reforma: “Que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”

    BCE vuelve a subir las tasas ante la amenaza de la inflación en Europa

    El análisis del BC sobre la baja en las expectativas de personas y empresas

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio
    El Deportivo

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio

    Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

    Marruecos anuncia que albergará la final del Mundial 2030 y desata una crisis entre España y la FIFA

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990
    Tecnología

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”
    Cultura y entretención

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres
    Mundo

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor