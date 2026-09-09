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    “¿Y si lo gana Vozinha?”: la prensa internacional reacciona a la nominación del arquero de Colo Colo en el Balón de Oro

    El portero caboverdiano integra el grupo de diez seleccionados que compiten por conseguir el Trofeo Yashin.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El portero de Colo Colo Vozinha ha sido nominado como candidato a llevarse el Balón de Oro 2026. Su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026 lo llevó a aparecer en la lista de diez futbolistas que compiten por conseguir el Trofeo Yashin, donde también destaca la presencia de Thibaut Courtois, David Raya y Unai Simón.

    Los otros integrantes de este selecto grupo son Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy y Matvey Safonov.

    Una vez que se dio a conocer esta información, la prensa internacional reaccionó rápidamente. En Cabo Verde, por ejemplo, Expresso das Ilhas, informó que “el portero Vozinha fue nominado hoy al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo, en la entrega del Balón de Oro 2026”.

    Este reconocimiento llega tras la histórica participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo de 2026, donde el veterano de 40 años fue una de las figuras más destacadas de los Tiburones Azules”, añaden.

    “Durante el Mundial, el guardameta destacó desde el primer partido contra España, manteniendo su portería a cero en un empate sin goles. Cabo Verde también empató con Uruguay y Arabia Saudí antes de ser eliminado por Argentina, 3-2, en la prórroga. En total, Vozinha realizó 18 paradas en cuatro partidos”, recordaron.

    Por su lado, Santiago Magazine resumió que Vozinha está “entre los nominados a mejor portero del mundo”. agregan que “el exjugador del Chaves y actualmente en el Colo Colo de Chile se consagró durante el Mundial representando a Cabo Verde”.

    Más allá de Cabo Verde

    En Argentina, donde tienen a Emiliano Martínez como representante, plantearon: “¿Y si lo gana Vozinha?”. En la publicación, también indicaron quiénes son sus principales rivales.

    En México, Excelsior tituló: “Vozinha, héroe de Cabo Verde en el Mundial es nominado al Balón de Oro”. En el cuerpo de la nota, sumaron que “Vozinha se convirtió en un héroe para Cabo Verde por su campaña histórica en el Mundial 2026. Ello lo llevó a ser considerado como candidato al premio al Mejor Portero de la Temporada en la ceremonia del Balón de Oro”.

    “La selección de Cabo Verde sorprendió en el Mundial 2026. Logró empates históricos ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). En los Dieciseisavos de final, la selección africana cayó 3-2 en la prórroga”, complementaron.

    El Universal de Venezuela, a su vez, comunicó que “Vozinha, el Dibu y Courtois figuran como los mejores porteros en el Balón de Oro 2026”.

    “Los actuales campeones del mundo con España, Unai Simón del Athletic de Bilbao, David Raya del Arsenal y Joan García del Barcelona, figuran en la lista de candidatos a ganar el Balón de Oro como el mejor portero del año 2026”, remarcaron más adelante.

    “A los españoles los acompaña el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa/Chelsea), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha con los equipos Chaves y Colo Colo de Chile”, indicaron.

    Por último, France 24 compartió que “el héroe del Mundial de Cabo Verde, Vozinha, ha sido nominado al premio Yashin, según anunciaron el martes los organizadores de France Football”.

    Más adelante agregaron que la nominación del jugador de Colo Colo responde “a sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo, que lo colocaron en la lista de 10 candidatos tras ayudar a su país a avanzar en la fase de grupos del torneo”.

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    Más sobre:FútbolVozinhaCabo VerdeColo ColoBalón de Oro

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