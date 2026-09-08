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    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El técnico chileno aseguró que "hicimos un partido muy completo", pero agregó que "faltan muchísimos encuentros y el plantel es consciente de lo que tiene que jugar"

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pellegrini habló tras el triunfo del Betis en la Champions. Foto: UEFA.

    Tuvieron que pasar más de dos décadas, para que el Real Betis volviera a disputar la Champions League. Y volvió en grande. El equipo del ingeniero le dio vuelta el encuentro al Lille de Francia y consiguió sus primeros tres puntos en la fase de liga del torneo continental.

    “Más que un sueño era la capacidad de un grupo a través de unos méritos de clasificarse para una Champions que parecía inalcanzable”, comenzó diciendo el estratega chileno tras la victoria. Y luego agregó que “hicimos un partido muy completo, tanto el primero tiempo, que no reflejó las ocasiones que hubo, y el segundo tiempo que estaban con uno menos, pero salimos con la personalidad que hablamos independientemente de la competición que se dispute”.

    Luego, el adiestrador nacional recordó que “el Betis no había jugado hace muchos años la Champions League, hay jugadores que ya lo hicieron, yo también en mi carrera, y lo primero que hablamos es que llegar a la Champions no era la meta, sino la personalidad que inculcamos de ir por la vitoria independiente de con quién juguemos”.

    También valoró el trámite del cotejo. “Partido muy completo, darle dos vueltas al marcador y la personalidad que mostramos, fue buena. Llevamos cinco años jugando en Europa y eso da experiencia también... El control del partido jugando de visita lo tuvimos bastante amplio. En el 2-1 al descanso, tuvimos diez o doce disparos y ellos solo tres. El balón detenido iguala a toda la parte colectiva. Si revisas las estadísticas de posesión, llegadas y remates, el equipo superó al Lille y con personalidad en la forma de jugar”.

    Pero Pellegrini tiene claro que partir bien no lo es todo en la justa internacional. “Llegar a la Champions no es el fin, tenemos el convencimiento de que podemos demostrar en cada partido que somos capaces de pasar de ronda. Empezamos con buen pie, faltan muchísimos partidos y el plantel es consciente de lo que tiene que jugar y siempre exijo esa personalidad de hacerlo igual en el campo que sea”.

    Finalmente, el director técnico de los sevillanos recordó que “estamos en tres competiciones. Comenzamos en LaLiga con una derrota que pareció fea, pero el grupo se rearmó y consiguió tres puntos ante el Real Madrid. Ahora entramos en otra competición en la que no nos conformamos con participar, pero teníamos que demostrarlo en el campo. El equipo tiene personalidad para competir”.

    Mira el compacto del Betis:

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