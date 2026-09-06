Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

“Es muy difícil que tengamos dos traspiés seguidos y, si los tenemos, nos levantamos”. Esa fue una de las frases que dejó Manuel Pellegrini luego de la gran victoria del Betis sobre el Real Madrid de José Mourinho, este viernes en La Cartuja. Después de cuatro años, el técnico chileno se reencontró en una cancha con ‘The Special One’ y le ganó por sexta vez tras 18 enfrentamientos. Pero el desafío de la Casa Blanca ya pasó y el plantel verdiblanco debe cambiar el chip porque aparece un desafío continental que anhelaba por años.

El próximo martes comienza la Fase de Liga de la Champions League, que significará la primera vez del Ingeniero al mando de los béticos en la máxima competencia europea a nivel de clubes. El DT ya conoce lo que significa el certamen porque estuvo con Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City, respectivamente. El estreno será en Francia ante el Lille, que dirige el italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti.

Una particularidad que ofrece la Champions 26-27 es que cuenta con varios entrenadores que fueron dirigidos por Pellegrini y que han sido influenciados por el trabajo del santiaguino, tomando como referencia la trayectoria compartida.

Enzo Maresca tiene la difícil misión de reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City. El italiano, campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, fue dirigido por Pellegrini en el Málaga, entre 2010 y 2012. Pasó el tiempo y en 2018 se integró al cuerpo técnico del West Ham United, siendo asistente del chileno. También fue ayudante de Guardiola en los Ciudadanos, hasta que derivó en el camino propio. El pupilo venció al mentor en la final de la Conference League de 2025.

En la previa a ese duelo, Maresca alabó al Ingeniero: “Es especial, es una referencia para mí. Pase cuatro años con Manuel. Es un gran ser humano, una gran persona, para mí es como mi padre en el fútbol... Trato de aprender de todos los entrenadores, especialmente de él. Por su manera de entrenar, me recuerda mucho a Carlo Ancelotti”.

Demichelis fue dirigido por Pellegrini en River, Manchester City y Málaga.

Otro DT que participará de la Champions y que se considera un “alumno” del estratega del Betis es Martín Demichelis. El argentino se hizo cargo del Leipzig, luego de descender con el Mallorca en España. El exzaguero fue dirigido por el chileno en River Plate, Manchester City y Málaga. Luego de ser campeón con los Millonarios en 2023, le dedicó alabanzas a su extécnico: “Me dio continuidad cuando llegó a River, con el cual tuve la posibilidad de compartir tres años en Málaga y otros tres en el Manchester City. Estoy eternamente agradecido porque, quizás, es el entrenador más importante por los siete años que compartí junto a él”.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, fue el capitán del City durante la etapa que encabezó Pellegrini, cuyo principal hito fue el título de la Premier League 2013-2014. En una entrevista concedida a La Tercera en 2014, el exfutbolista belga comentó sobre el trabajo del chileno. “Es un hombre con mucha clase. Tiene una filosofía muy potente acerca de cómo se debe jugar al fútbol”, manifestó en aquella ocasión. Ambos se encontrarán en la Fase de Liga. Será el 27 de enero de 2027, en Alemania.

Antes, el 24 de noviembre de este año, el Betis deberá visita al Slovan Bratislava. En Eslovaquia dirige Yaya Touré, uno de los principales nombres propios de la era Pellegrini al mando de los Ciudadanos. El marfileño será el primer técnico africano en dirigir en la Champions League. “Le tengo mucho cariño. Tuvimos la fortuna de hacer aquellas campañas en Manchester City. Me alegro mucho por él, que dirija y esté en la Champions”, comentó el propio Ingeniero al ser consultado sobre el presente de su expupilo.