Las lágrimas de Octavio Rivero tras convertir: “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”

Casi siete meses después de jugar su último partido, Octavio Rivero volvió a las canchas, luego de superar una dura lesión de rodilla. Y no solo eso, lo hizo anotando un gol en un partido complejísimo frente a Coquimbo Unido.

El delantero uruguayo entró al campo a los 84′ junto con Juan Martín Lucero. Ambos fueron recibidos con algunas pifias, pero un par de minutos después los dos recién ingresados fueron protagonistas de la remontada de la U ante los nortinos.

Con un doblete del Gato y un gol y una asistencia del charrúa, los azules se impusieron 4-2, en una noche cargada de sentimientos en Ñuñoa.

Tras el partido, Rivero se mostró muy emocionado por volver a anotar. “La verdad que me cuesta hablar un poco. Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”, comenzó señalando a TNT Sports.

“Yo cerré la boca, trabajé como siempre lo hice y trato de mostrar dentro de la cancha. Agradecerle a mi familia que siempre está conmigo, a mis hijas, a mis hijos, que siempre están en las buenas y en las malas. Así que bueno, este gol y esta victoria es para ellos”, continuó.

Además, reconoció que no esperaba estar en la nómina para el duelo ante Coquimbo: “Fue un proceso muy duro. No me esperaba estar convocado para esta semana. Me llevé una sorpresa ayer y bueno, a partir de ahí empecé a soñar”.

Además, expresó su gratitud a Eduardo Vargas por cederle el penal del 4-2. “Por suerte pude convertir, agradecerle a Edu, que era el encargado del penal y me lo dio. Así que nada, contento con la gente, agradecerle a la gente también por el apoyo que me dio este tiempo. Sé que por ahí hubo comentarios negativos, pero bueno, entiendo también el punto del hincha”, reconoció.

“Lo acepto, y como dije hace un ratito, mi manera es mostrar dentro de la cancha. Y bueno, este es el comienzo de, ojalá, de un gran año”, cerró.

La alegría de Lucero

Juan Martín Lucero, en tanto, no ocultó su alegría por la victoria y su doblete. “Muy feliz por el triunfo. Necesitábamos esta victoria, veníamos de dos derrotas duras. Y era importante volver a ganar en casa con nuestra gente y bueno, gracias a Dios, ahí se dieron los goles. Fue una noche redonda creo para todos, en lo grupal también”, destacó.

Asimismo, alabó a Rivero. “Un gran cariño por Octavio que hoy pudo volver y convertir también. Así que ahora hablamos bien del grupo, del gesto de Eduardo en darle el penal. La verdad que fue una noche muy linda para todos”, valoró.

También se refirió a las pifias que recibió en su ingreso. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en un club muy grande, tenemos que estar más arriba. Hoy esta victoria nos acerca de nuevo. Así que hay que seguir luchando, hay que seguir entregándonos al máximo. Hay veces que las cosas salen, hay veces que no. Simplemente no hay mucha explicación en el fútbol”, sentenció.