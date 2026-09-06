“Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

“Socios en el sur”.

Con esa frase, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, reafirmó este sábado el compromiso del gobierno de Javier Milei con el cumplimiento de los tratados y acuerdos vigentes con Chile, luego de sus recientes declaraciones sobre la condición “bicontinental y bioceánica” de Argentina y en medio de las tensiones diplomáticas que ambos países han registrado en torno al extremo austral.

A través de una declaración, el canciller trasandino recordó la reunión que sostuvo el jueves en Santiago junto al Presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el Presidente José Antonio Kast y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, en el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid.

“El último jueves estuvimos en Chile junto al presidente Javier Milei y Karina Milei en un encuentro profundamente positivo con el Presidente Kast y su canciller Francisco Pérez Mackenna en el que reafirmamos la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y la enorme oportunidad que esta nueva etapa abre para ambos países”, señaló.

Según relató, durante ese encuentro ambos gobiernos suscribieron una declaración conjunta destinada a profundizar la cooperación bilateral en distintas áreas.

“Firmamos allí una declaración conjunta en la que dejamos asentado todo el potencial de cooperación entre nuestros países, y que expresa con exactitud nuestro horizonte en materia energética, minera, comercial, de conectividad y de seguridad. La reafirmo en cada uno de sus términos”, afirmó.

Cabe recordar que el canciller argentino había señalado que su país es “bicontinental y bioceánico”, en referencias que fueron interpretadas en el contexto de la discusión sobre el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártica.

Frente a ello, Quirno precisó el alcance que atribuyó a sus palabras, remarcando que “ cuando hablé de la condición bicontinental y bioceánica de la Argentina me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: ‘...fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida ’”.

En esa misma línea, el secretario de Estado argentino aseguró que la política exterior del gobierno de Milei contempla el respeto de los instrumentos internacionales suscritos por el país.

“Nuestra posición es clara: trabajar siempre de buena fe, honrar la palabra empeñada y cumplir plenamente los tratados y acuerdos vigentes. Es una política inequívoca del presidente Milei”, sostuvo.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Finalmente, declaró que “el sur no es el final del mapa: es desde donde Argentina y Chile miramos el mundo. En la zona austral y en la Antártida compartimos intereses, responsabilidades y enormes oportunidades de cooperación. Nada debe distraernos de lo esencial: todo lo que une a argentinos y chilenos y la oportunidad extraordinaria que tenemos por delante”.

Tensión por el Estrecho de Magallanes

Las precisiones de Quirno surgen en momentos en que las relaciones entre Santiago y Buenos Aires han estado marcadas por diferencias respecto del Estrecho de Magallanes.

El episodio más reciente ocurrió después de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien al referirse a la presencia argentina en el extremo sur sostuvo que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia”.

Esto motivó una nota de protesta de la Cancillería chilena. El ministro Pérez Mackenna sostuvo entonces que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes “en su totalidad es indiscutible” y que se encuentra respaldada por los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984.

Posteriormente, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, atribuyó las declaraciones de Valverde a una “confusión y desprolijidad” y aseguró que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

La controversia también fue abordada durante la reunión bilateral que Kast y Milei sostuvieron el jueves en Santiago. En esa instancia, ambos mandatarios trataron la situación del Decreto 457/2021 de Argentina, que califica el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido” y contempla referencias a un “control conjunto”.

A este escenario se sumó una declaración previa de Quirno, quien había señalado que Chile podría apoyar a Argentina en caso de que Buenos Aires requiriera utilizar territorio chileno como apoyo logístico para las islas Malvinas.