Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

Un avión militar F-4 Phantom se estrelló este sábado por la tarde en una base militar cercana a Atenas durante la exhibición aérea Athens Flying Week, dejando un saldo de dos pilotos muertos, según informó la agencia de noticias griega ANA.

Las circunstancias del accidente permanecen indeterminadas. De acuerdo con Ert, los pilotos no tuvieron tiempo de accionar el sistema de eyección.

El caza acababa de despegar cuando perdió altitud de forma repentina antes de impactar contra el suelo. Inmediatamente después se produjo una fuerte explosión ante miles de espectadores que habían acudido al evento.

Tras el impacto, un helicóptero del cuerpo de bomberos fue desplegado para extinguir las llamas provocadas por el choque, según mostraron imágenes retransmitidas por televisión.

El ministro de Defensa, Nikos Dendias, tenía previsto asistir a la inauguración de la Feria Internacional de Salónica, pero canceló su viaje oficial para trasladarse directamente hasta el lugar del siniestro.

El F-4 Phantom es un avión de combate polivalente estadounidense de la época de la Guerra Fría. Según la página web del Ejército del Aire griego, hasta el día del accidente todavía operaba 36 unidades modernizadas de este modelo.