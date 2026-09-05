UDI conmemora triunfo del Rechazo y anuncia proyecto para incluir proceso constitucional en clases de Historia

A cuatro años del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, la UDI conmemoró este sábado la fecha durante su Consejo Regional Metropolitano y anunció una serie de iniciativas para relevar lo que, a juicio de la colectividad, fueron los aprendizajes que dejó el proceso.

Entre ellas, el partido impulsará un proyecto para que el proceso de la Convención Constitucional sea incorporado en la enseñanza de Historia en los colegios, según explicó su presidente, el diputado Guillermo Ramírez.

“Justamente porque es un período del cual pudimos sacar grandes aprendizajes, creemos que también los niños de todo Chile deben saber qué fue lo que ocurrió y cuál fue el resultado final”, señaló.

Ramírez sostuvo que el proceso constituyente fue “la peor experiencia que pudo tener Chile” y afirmó que de ella se desprenden lecciones sobre diálogo político e institucionalidad.

“Ahí hubo cancelación, hubo locura, hubo violencia, hubo un intento de refundar el país y creo que la gran mayoría de los chilenos aprendimos que los países no se construyen desde cero”, planteó.

El dirigente añadió que la iniciativa educacional busca que los estudiantes conozcan el desarrollo y desenlace del proceso. “Es importante que los niños también lo aprendan para que no cometan el mismo error y para que entiendan desde pequeños que la democracia se construye con diálogo, con sensatez”, afirmó.

Reforma para eliminar normas de los procesos constitucionales

Durante la actividad, la diputada y exconvencional Constanza Hube anunció además que la bancada UDI presentó una reforma constitucional destinada a eliminar del actual texto las disposiciones relacionadas con los dos procesos constituyentes.

“Presentamos un proyecto de reforma constitucional para eliminar de la Constitución todos los dos procesos constitucionales que hoy día están dentro del texto, en las normas permanentes, pero también en las disposiciones transitorias”, explicó.

La propuesta también busca restablecer los quórums de reforma constitucional que existían antes de las modificaciones realizadas para habilitar el segundo proceso constituyente.

Hube sostuvo que el resultado del 4 de septiembre de 2022 representó “un balde de sentido común” y una señal contraria a una propuesta que calificó como refundacional.

“Fue una lección que los chilenos entregaron, yo les diría, en general a la política, en términos de decirle no a una instancia refundacional”, señaló.

En una línea similar, la exconvencional Katherine Montealegre destacó la fecha como un hito para quienes respaldaron el Rechazo y llamó a mantener articulado al sector que se impuso en ese plebiscito.

“Esperamos que ese 62% siga trabajando unido por lo mejor para Chile hoy y en el futuro”, afirmó.

La actividad se realizó en la sede de la UDI en Providencia y contempló un homenaje a exintegrantes de la Convención Constitucional ligados al partido, entre ellos Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann.