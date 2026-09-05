Pierre Gasly sorprende en Monza y se queda con la pole en el Gran Premio de Italia

Pierre Gasly busca su revancha en la Fórmula 1. Un día después de que la FIA le arrebatara el podio conseguido en Mónaco hace dos meses, el francés dio el golpe. El piloto de Alpine sorprendió en Monza y se quedó con la pole en el Gran Premio de Italia, la primera en la historia de la escudería. “Eso no se quedará así”, había asegurado.

El piloto galo pasó de un profundo fastidio y enojo a una euforia total. Replicó lo realizado en 2020 con un emotivo triunfo con AlphaTauri. Se impuso con un tiempo de 1:21.786 los 5,793 kilómetros del Autodromo Nazionale di Monza.

Su inesperada victoria enloqueció a los tifosi, pese a que Ferrari estuvo lejos de brillar en su casa. Fue una mala jornada para la escudería del Cavallino Rampante. El público terminó festejando el éxito del francés.

“Es mi primera pole, es una sensación increíble. Mañana veremos en la carrera, me siento bien en carrera. Mañana lo intentaremos”, aseguró, algo incrédulo, tras la carrera.

Gasly se impuso por solo 60 milésimas sobre George Russell (Mercedes). De hecho, se trató de la Q3 más cerrada de la historia, con diez pilotos separados por apenas medio segundo.

Oscar Piastri (McLaren) llegó tercero, pero recibió una sanción de tres puestos por obstaculizar a Liam Lawson. Esto les dio vida a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que siguieron al podio, pero arrancarán tercero y cuarto, respectivamente.

Más atrás apareciern Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes). Franco Colapinto comenzará desde la séptima posición, en otra gran noticia para Alpine. En tanto, Lando Norris (McLaren) y Arvid Lindblad (RB) cierran el top 10.