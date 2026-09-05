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    Tras ataque de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes

    Dos navíos, que estaban ubicados en la Isla Kharg y cerca de Jask, fueron permanentemente incapacitados. Un tercero, en el Golfo de Omán, fue "completamente destruido", según el Centcom.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @CENTCOM en X

    Tres buques petroleros iraníes fueron atacados e inhabilitados durante este sábado por fuerzas estadounidenses. Así lo comunicó el Mando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) en sus redes sociales.

    Según explicaron, la ofensiva se produjo luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) lanzara misiles contra dos buques navales de la Armada de Estados Unidos, mientras estos se encontraban patrullando aguas regionales.

    Esa arremetida fue evadida con un portaaviones y un destructor de misiles guiado. No hubo personal estadounidense damnificado en el proceso.

    “Tras los fallidos ataques de Irán, el Centcom permanentemente incapacitó los cargueros de crudo de la IRGC”, afirmaron.

    Como resultado, dos buques que se encontraban en la costa de la Isla Kharg y cerca de Jask quedaron inhabilitados. Una tercera embarcación petrolera, que estaba en el Golfo de Omán, quedó destruida.

    De acuerdo con el Mando Central, estos navíos “forman parte de una red multimillonaria en la sombra que financia a la IRGC y a sus grupos afines en la región. Irán no tiene medios para defenderlos”.

    Por su parte, el almirante y comandante de la Centcom, Brad Cooper, comunicó que no dudarán en defender las fuerzas de su país y que, de ser necesario, destruirían la “limitada y expuesta flota de petróleo iraní”.

    “Que el mensaje a la IRGC quede claro: Si disparan a dos de nuestros barcos, vamos a imponer un costo económico aún más alto, tomando tres de los suyos”, remarcó.

    Imagen de @CENTCOM en X

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