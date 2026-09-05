SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    “Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”, indicó el canciller Pablo Quirno a horas de la reunión entre Kast y Milei para zanjar la controversia.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    Las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien afirmó que Argentina es un país “bicontinental” y “bioceánico” en medio del anuncio del mandatario trasandino, Javier Milei, sobre nuevas medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, provocaron un rechazo transversal dentro del mundo político.

    Tras la reunión bilateral entre Milei y el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, la controversia por el Estrecho de Magallanes había quedado aparentemente zanjada. Sin embargo, Quirno reabrió el flanco tan solo horas después.

    En una entrevista con el canal argentino América 24 (A24), el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las acciones de su país ante la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas por parte del Reino Unido. En concreto, apuntó al proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

    “Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”, indicó el titular de la cartera argentina.

    Las declaraciones de Quirno se enmarcan luego de la difusión de una declaración conjunta entre Chile y Argentina en el que reafirmaron los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, según los parlamentarios.

    Es así que uno de los primeros en reaccionar a los dichos de Quirno, fue diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, quien rechazó categóricamente las declaraciones.

    “Argentina puede hablar de integración o corredores bioceánicos, pero eso es muy distinto a hablar de soberanía. El Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893 estableció expresamente que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico y que Argentina no puede pretender punto alguno hacia el Pacífico”, sostuvo.

    “Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes”, agregó sobre la nueva controversia entre Chile y Argentina.

    En ese sentido, Riquelme remarcó que los conflictos argentinos no pueden transformarse en nuevos flancos con Chile. “Chile quiere una buena relación con Argentina, pero también debe exigir respeto irrestricto a los tratados, a nuestros límites y a nuestra soberanía”, zanjó.

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, señaló que “la política exterior de nuestro país está pecando de ingenuidad y amateurismo, especialmente en la relación bilateral con Argentina. La estrategia geopolítica de Argentina seguirá su curso y seguirá avanzando bajo la mirada permisiva, débil y errática del canciller y del Presidente José Antonio Kast”.

    Sobre la firma de la declaración conjunta, Soto sostuvo que “favorece los intereses de argentina en gran medida” y que fue un “ error”. “El canciller y el presidente Kast tienen que dar cuenta al país de esta situación. Tienen la obligación de defender el interés de Chile y de los chilenos por sobre las afinidades políticas o personales entre mandatarios”, indicó.

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) condenó directamente al gobierno por su política exterior. “La política exterior de este gobierno es nefasta, es pusilánime, es vergonzosa”, lanzó.

    “El presidente argentino vino a nuestro país, no firmó el decreto, humilló y se rio de gran parte de los chilenos. El presidente chileno no solo no dijo nada, sino que, además, lo imitó. Más tarde en la noche, el presidente argentino nos involucró en el conflicto de las Malvinas con los ingleses. Y luego, sale esta declaración”, condenó.

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    En esa misma línea, el senador Vlado Mirosevic (PL) señaló que las declaraciones de Quirno constituyen “el segundo incidente en menos de dos semanas, donde Argentina pone en cuestión la soberanía chilena”.

    “Esto ya no parece una casualidad, por el contrario, sucede justo cuando Milei cuenta con baja popularidad (...) los límites y fronteras están claros, y Argentina no puede arrogarse una proyección marítima que no tiene al Pacífico”.

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales Pablo Vásquez R.

    El vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI), pidió al gobierno adoptar una postura “más firme y enérgica” frente a Argentina, ante lo que calificó como una sucesión de declaraciones que ponen en cuestión la soberanía chilena.

    “Chile no puede seguir poniendo la otra mejilla”, sostuvo el senador, quien advirtió que una buena relación bilateral debe construirse “sobre la base del respeto” y entendiendo que ambos países “somos iguales”.

    “Los acuerdos y compromisos entre Estados están para cumplirse. No podemos aceptar que mañana aparezca una nueva interpretación sobre soberanía compartida, sobre una Argentina supuestamente bioceánica o cualquier otra tesis que pueda afectar nuestros derechos soberanos. Ya basta. La política exterior chilena es una política de Estado y debemos defenderla con mayor firmeza y dignidad”, enfatizó.

    Asimismo, Moreira apuntó que “Chile no tiene complejos ni debe aceptar lecciones de nadie cuando se trata de defender su territorio. Y si al Presidente Milei le gustan las arengas, entonces respondámosle en su propio estilo: viva la libertad, viva nuestra soberanía y viva la dignidad de Chile, carajo”.

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    Lee también:

    Más sobre:Estrecho de MagallanesChileArgentinaPablo QuirnoJavier MileiJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Venegas (PS) señala que reunió las firmas para interpelación contra canciller Pérez Mackenna: “No queda otra alternativa”

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    Exportaciones de cobre cae en agosto y llega a su menor nivel en un poco más de un año

    Caso de Jorge Valdivia entra en su recta final: fijan últimos 15 días de plazo de investigación

    Ministro Arrau y antesala del 11 de septiembre: “Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, pero otra cosa es la violencia”

    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    Lo más leído

    1.
    Kast asegura que él “no habría dicho” la polémica frase de Milei y blinda al canciller tras tensiones con Argentina

    Kast asegura que él “no habría dicho” la polémica frase de Milei y blinda al canciller tras tensiones con Argentina

    2.
    Senador Flores (DC) y nuevo estado de excepción: “No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”

    Senador Flores (DC) y nuevo estado de excepción: “No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”

    3.
    La Moneda y el Congreso presionan el acelerador en seguridad: el aumento del plazo de flagrancia podría ser el primero en despacharse de la ACOT

    La Moneda y el Congreso presionan el acelerador en seguridad: el aumento del plazo de flagrancia podría ser el primero en despacharse de la ACOT

    4.
    Andrea Parra, diputada y vicepresidenta PPD, por tensiones con Pedro Araya: “Él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido”

    Andrea Parra, diputada y vicepresidenta PPD, por tensiones con Pedro Araya: “Él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido”

    5.
    Kast confirma que acompañará a White en evento de San Bernardo y se abre a modificar propuesta de estado de excepción

    Kast confirma que acompañará a White en evento de San Bernardo y se abre a modificar propuesta de estado de excepción

    6.
    Schalper plantea crear una agenda para reforzar soberanía en Magallanes: “Espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”

    Schalper plantea crear una agenda para reforzar soberanía en Magallanes: “Espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna
    Chile

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    Diputado Venegas (PS) señala que reunió las firmas para interpelación contra canciller Pérez Mackenna: “No queda otra alternativa”

    Caso de Jorge Valdivia entra en su recta final: fijan últimos 15 días de plazo de investigación

    Reforma al mercado de capitales: consolidando la recuperación y multiplicando sus beneficios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: consolidando la recuperación y multiplicando sus beneficios

    Exportaciones de cobre cae en agosto y llega a su menor nivel en un poco más de un año

    Fiscalía decide no perseverar en investigación en contra de Isidoro Quiroga por venta de salmonera Australis a china Joyvio

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Guardameta de Huachipato se mete en la disputa del arco de Colo Colo: “Tuvo que haber jugado Maureira”
    El Deportivo

    Guardameta de Huachipato se mete en la disputa del arco de Colo Colo: “Tuvo que haber jugado Maureira”

    Capitán de Columbus Crew se rinde frente a la actuación del chileno Gonzalo Tapia tras su jornada de gloria

    Luego de tres derrotas consecutivas: Deportes Copiapó anuncia el despido del técnico Héctor Almandoz

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    La vida después de MAGA: el grupo que ofrece una “salida” para los derechistas que cuestionan el trumpismo
    Mundo

    La vida después de MAGA: el grupo que ofrece una “salida” para los derechistas que cuestionan el trumpismo

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de ‘Nueva América’

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?