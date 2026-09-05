Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

Las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien afirmó que Argentina es un país “bicontinental” y “bioceánico” en medio del anuncio del mandatario trasandino, Javier Milei, sobre nuevas medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, provocaron un rechazo transversal dentro del mundo político.

Tras la reunión bilateral entre Milei y el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, la controversia por el Estrecho de Magallanes había quedado aparentemente zanjada. Sin embargo, Quirno reabrió el flanco tan solo horas después.

En una entrevista con el canal argentino América 24 (A24), el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las acciones de su país ante la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas por parte del Reino Unido. En concreto, apuntó al proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

“Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”, indicó el titular de la cartera argentina.

Las declaraciones de Quirno se enmarcan luego de la difusión de una declaración conjunta entre Chile y Argentina en el que reafirmaron los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, según los parlamentarios.

Es así que uno de los primeros en reaccionar a los dichos de Quirno, fue diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, quien rechazó categóricamente las declaraciones.

“Argentina puede hablar de integración o corredores bioceánicos, pero eso es muy distinto a hablar de soberanía. El Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893 estableció expresamente que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico y que Argentina no puede pretender punto alguno hacia el Pacífico”, sostuvo.

“Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes”, agregó sobre la nueva controversia entre Chile y Argentina.

En ese sentido, Riquelme remarcó que los conflictos argentinos no pueden transformarse en nuevos flancos con Chile. “Chile quiere una buena relación con Argentina, pero también debe exigir respeto irrestricto a los tratados, a nuestros límites y a nuestra soberanía” , zanjó.

Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, señaló que “la política exterior de nuestro país está pecando de ingenuidad y amateurismo, especialmente en la relación bilateral con Argentina. La estrategia geopolítica de Argentina seguirá su curso y seguirá avanzando bajo la mirada permisiva, débil y errática del canciller y del Presidente José Antonio Kast”.

Sobre la firma de la declaración conjunta, Soto sostuvo que “favorece los intereses de argentina en gran medida” y que fue un “ error”. “El canciller y el presidente Kast tienen que dar cuenta al país de esta situación. Tienen la obligación de defender el interés de Chile y de los chilenos por sobre las afinidades políticas o personales entre mandatarios”, indicó.

Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) condenó directamente al gobierno por su política exterior. “La política exterior de este gobierno es nefasta, es pusilánime, es vergonzosa” , lanzó.

“El presidente argentino vino a nuestro país, no firmó el decreto, humilló y se rio de gran parte de los chilenos. El presidente chileno no solo no dijo nada, sino que, además, lo imitó. Más tarde en la noche, el presidente argentino nos involucró en el conflicto de las Malvinas con los ingleses. Y luego, sale esta declaración”, condenó.

Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

En esa misma línea, el senador Vlado Mirosevic (PL) señaló que las declaraciones de Quirno constituyen “el segundo incidente en menos de dos semanas, donde Argentina pone en cuestión la soberanía chilena”.

“Esto ya no parece una casualidad, por el contrario, sucede justo cuando Milei cuenta con baja popularidad (...) los límites y fronteras están claros, y Argentina no puede arrogarse una proyección marítima que no tiene al Pacífico”.

Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales Pablo Vásquez R.

El vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI), pidió al gobierno adoptar una postura “más firme y enérgica” frente a Argentina, ante lo que calificó como una sucesión de declaraciones que ponen en cuestión la soberanía chilena.

“Chile no puede seguir poniendo la otra mejilla”, sostuvo el senador, quien advirtió que una buena relación bilateral debe construirse “sobre la base del respeto” y entendiendo que ambos países “somos iguales”.

“Los acuerdos y compromisos entre Estados están para cumplirse. No podemos aceptar que mañana aparezca una nueva interpretación sobre soberanía compartida, sobre una Argentina supuestamente bioceánica o cualquier otra tesis que pueda afectar nuestros derechos soberanos. Ya basta. La política exterior chilena es una política de Estado y debemos defenderla con mayor firmeza y dignidad”, enfatizó.

Asimismo, Moreira apuntó que “Chile no tiene complejos ni debe aceptar lecciones de nadie cuando se trata de defender su territorio. Y si al Presidente Milei le gustan las arengas, entonces respondámosle en su propio estilo: viva la libertad, viva nuestra soberanía y viva la dignidad de Chile, carajo”.